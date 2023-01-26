Лионель Месси готов продлить контракт с «ПСЖ» еще на два года

Форвард Лионель Месси готов заключить с «ПСЖ» новый контракт, сообщает Diario Sport.

По данным источника, стороны договорились продлить соглашение на два сезона с повышением зарплаты.

Сообщалось, что ни один другой клуб не смог сделать аргентинцу достойное предложение о работе. Поэтому он решил продолжить играть в «ПСЖ».

35-летний футболист выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне лиги 1 он провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.