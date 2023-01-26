Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:02

Лионель Месси готов продлить контракт с «ПСЖ» еще на два года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард Лионель Месси готов заключить с «ПСЖ» новый контракт, сообщает Diario Sport.

По данным источника, стороны договорились продлить соглашение на два сезона с повышением зарплаты.

Сообщалось, что ни один другой клуб не смог сделать аргентинцу достойное предложение о работе. Поэтому он решил продолжить играть в «ПСЖ».

35-летний футболист выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне лиги 1 он провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
Саудовцы агрессивно вкладываются в футбол: Роналду, Месси, «Ньюкасл», Суперкубки Испании и Италии. Ради чего все это?
Месси обсуждает продление контракта с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов
Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне», когда играл в «Реале»
Месси исключает возвращение в «Барселону» из-за обиды на руководство
Руководство «ПСЖ» и отец Месси в ближайшее время обсудят срок контракта и зарплату игрока
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе признан лучшим игроком месяца в чемпионате Франции
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости