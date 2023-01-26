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Сегодня, 16:44

«Интер» планирует приобрести защитника «ПСЖ» Кимпембе

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянская команда рассматривает вариант с покупкой футболиста уже следующим летом. В «Интере» уверены, что француз согласится на переход из-за нехватки игровой практики в «ПСЖ».

Действующее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Преснель Кимпембе
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
серия А
0
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
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 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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Лорьян – Ренн
 - : -
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Марсель – Монако
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Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
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29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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