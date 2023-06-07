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Семин: «Отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако» для Головина»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Головин провел отличный сезон, судя по статистике. Он стал полноценным лидером «Монако», но в концовке у клуба что-то не задалось. Там уже давно есть какая-то нестабильность с тренерами. Стоит ли Александру задуматься об уходе? У него есть своя голова на плечах, решит сам. Головин может играть в любом европейском клубе, он высококлассный футболист. Конечно, отсутствие еврокубков — серьезный аргумент в сторону ухода из «Монако» для Головина», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего россиянин сыграл за «Монако» 176 матчей, отметился 25 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-otsutstvie-evrokubkov-ser-ezny-j-argument-v-storonu-uhoda-golovina-iz-monako/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Юрий Семин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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