Источник: Мбаппе никогда не перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе никогда не перейдет в «Реал», сообщает испанский журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, 25-летний футболист продлит контракт с парижанами и никогда не будет играть за мадридский клуб.

7 февраля сообщалось, что Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов.

Форвард играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 он забил 230 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.