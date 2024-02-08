«Монако» сыграет с «Руаном» в 1/8 финала Кубка Франции 8 февраля

«Монако» на выезде сыграет с «Руаном» в рамках 1/8 финала Кубка Франции 8 февраля, в четверг. Игра состоится на стадионе «Роберт Диошон» в Руане, Франция. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Руан» — «Монако» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Начнется эфир в 22.45 мск.

«Руан» преодолел барьер 1/16 финала Кубка Франции, обыграв на своем поле в серии пенальти «Тулузу». Футболисты «Монако» одержали победу над «Родезом» — 3:1.

Последний раз «Монако» и «Руан» играли друг с другом в 1985 году.

Действующим обладателем Кубка Франции является «Тулуза».

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