«ПСЖ» обыграл «Брест» в Кубке Франции

«ПСЖ» выиграл у «Бреста» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 3:1. Встреча прошла в Париже на «Парк де Пренс».

В конце первого тайма парижская команда забила два гола — отличились Килиан Мбаппе и Данилу Перейра. В начале второй половины гости отыграли один мяч — забил Стив Мунье. Однако после гола бретонская команда осталась в меньшинстве — Лилиан Брассье получил вторую желтую карточку. На последних минутах Гонсалу Рамуш забил третий мяч парижан.

Соперник «ПСЖ» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки. Ранее в чтвертьфинал пробились «Ренн», «Лион», «Ле-Пюи», «Ницца», «Страсбур» и «Валансьен».