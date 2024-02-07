Мбаппе просит у «Реала» зарплату в 50 миллионов евро и подписной бонус в размере 120 миллионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул «Реалу» ряд условий.

Как сообщает El Larguero, 25-летний француз хочет зарплату в размере 50 миллионов евро в год и подписной бонус — 120 миллионов евро. Отмечается, что на данном этапе Мбаппе пока не договорился о контракте на таких условиях.

5 февраля издание El Debate сообщило, что форвард подпишет с мадридским клубом 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов. «Сливочные» выплатят игроку подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.