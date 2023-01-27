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Сегодня, 21:59

Тренер «Лиона» Блан прокомментировал интерес к Вильсону Изидору

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Лоран Блан высказался о возможных трансферах клуба.

«Есть идеи по изменениям состава, и думаю, что эта команда обязана двигаться вперед, чтобы совершенствоваться. Интересуют ли меня Эйе Скири и Вильсон Изидор? Да. В начале трансферного окна я указал направления. Центральный защитник нам нужен, потому что он молод, что мы и сделали, подписав Деяна Ловрена. И игрок в центре, который ломает действия соперника и хорош в отборе.

А дальше нужно ориентироваться на события в ходе трансферного окна, и в этом случае нужно компенсировать уход Карла Токо Экамби. Изидор может быть решением, а может и не единственным», — приводит слова Блана L’Equipe.

Ранее сообщалось, что французский клуб приобретет 22-летнего форварда примерно за 6 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

Источник: L’Equipe

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Основные источники исследования

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Лоран Блан
0
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2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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