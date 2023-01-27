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Сегодня, 15:06

L'Equipe: Изидор близок к переходу в «Лион» за 6 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Лион».

Как сообщает L'Equipe, французский клуб приобретет 22-летнего форварда примерно за 6 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

По данным источника, с Изидором общались и президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, и тренер команды Лоран Блан, и главный скаут клуба Брюно Шейру. Форвард должен вылететь во Францию сегодня вечером.

Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: L'Equipe

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29%

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Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

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Елена Рыбакина
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П1

26%

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П2

22%

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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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