Президент «ПСЖ» лично будем заниматься трансфером Шкриньяра

«ПСЖ» намерен в зимнее трансферное окно выкупить у «Интера» защитника Милана Шкриньяра. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи взял это дело под личный контроль, сообщает журналист Адриен Гренье.

Ранее сообщалось, что защитник уже дал принципиальное согласие на переезд во Францию. «ПСЖ» уже предложил Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Роберто Систичи, агент защитника «Интера», подтвердил, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. В матче 19-го тура чемпионата Италии-2022/23 против «Эмполи» (0:1), который проходит в ночь с 23 на 24 января, Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма.