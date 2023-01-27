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Сегодня, 21:11

Президент «ПСЖ» лично будем заниматься трансфером Шкриньяра

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» намерен в зимнее трансферное окно выкупить у «Интера» защитника Милана Шкриньяра. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи взял это дело под личный контроль, сообщает журналист Адриен Гренье.

Ранее сообщалось, что защитник уже дал принципиальное согласие на переезд во Францию. «ПСЖ» уже предложил Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Роберто Систичи, агент защитника «Интера», подтвердил, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. В матче 19-го тура чемпионата Италии-2022/23 против «Эмполи» (0:1), который проходит в ночь с 23 на 24 января, Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
0
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Лига 1, 20-й тур: «Марсель» сыграет с «Монако», «ПСЖ» — «Реймс»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Лионель Месси

ПСЖ

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ПСЖ

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Марсель

 7
И К Ж
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Осер

 14 2 2
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