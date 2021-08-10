Нападающий «Лорьяна» перешел в «Брентфорд»

Нападающий «Лорьяна» Йоан Виасса перешел в «Брентфорд». Он заключил с английским клубом соглашение на 4 года, сообщает сайт команды.

? Yoane Wissa signs on a four year contract, with the option of a further year, for an undisclosed fee.



? https://t.co/NlX98Wl9lf#WissaAnnounced #BrentfordFC pic.twitter.com/siq37BQQk0 — Brentford FC (@BrentfordFC) August 10, 2021

24-летний француз в прошлом сезоне провел 38 матчей в лиге 1. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.