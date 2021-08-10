Нападающий «Лорьяна» перешел в «Брентфорд»
17:40
Нападающий «Лорьяна» Йоан Виасса перешел в «Брентфорд». Он заключил с английским клубом соглашение на 4 года, сообщает сайт команды.
24-летний француз в прошлом сезоне провел 38 матчей в лиге 1. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.
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