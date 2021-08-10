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Два болельщика предстанут перед судом после беспорядков на матче «Монпелье» — «Марсель»

17:54
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Двое болельщиков были арестованы после матча стартового тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монпелье» (3:2). Теперь молодые люди в возрасте 17 и 24 лет соответственно на этой неделе предстанут перед судом, сообщает L'Equipe.

Во время празднования гола «Марселя» болельщики бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, находившемуся в запасе. Главному арбитру Жереми Пиньяр пришлось прерывать матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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