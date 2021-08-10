Двое болельщиков были арестованы после матча стартового тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Монпелье» (3:2). Теперь молодые люди в возрасте 17 и 24 лет соответственно на этой неделе предстанут перед судом, сообщает L'Equipe.

Во время празднования гола «Марселя» болельщики бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, находившемуся в запасе. Главному арбитру Жереми Пиньяр пришлось прерывать матч.