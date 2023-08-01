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Сегодня, 11:28

Симеоне: «Мбаппе в «Реале»? Это будет экстраординарно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«У «Реала» не будет экономических проблем, если клуб подпишет Килиана Мбаппе. Если он не перейдет в это трансферное окно, то точно прибудет через год. Я был бы рад видеть Мбаппе в ла лиге. Это будет экстраординарно», — заявил Симеоне на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет завершить трансфер Мбаппе в ближайшие две недели.

Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.

Диего Симеоне
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Атлетико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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