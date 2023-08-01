Дисаси сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в «Челси»
Защитник «Монако» Аксель Дисаси сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 25-летний игрок уже в Англии. Он подпишет с «синими» 5-летний контракт. «Монако» получит за защитника 45 миллионов евро.
Клубы уже обменялись документами по трансферу Дисаси, сделка почти закрыта.
Дисаси выступает за «Монако» с августа 2020 года, он забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 129 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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|11.08
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Марсель – Реймс
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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