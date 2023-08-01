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Сегодня, 10:21

Дисаси сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний игрок уже в Англии. Он подпишет с «синими» 5-летний контракт. «Монако» получит за защитника 45 миллионов евро.

Клубы уже обменялись документами по трансферу Дисаси, сделка почти закрыта.

Дисаси выступает за «Монако» с августа 2020 года, он забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи в 129 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Монако
ФК Челси
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