Верратти согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем»

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти согласовал личные условия контракта с «Аль-Хилялем», сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист договорился с саудовским клубом по переходу, что частично подтверждает тот факт, что итальянец не сыграл ни одной минуты в недавнем товарищеском матче с итальянским «Интером».

Однако «ПСЖ» до сих пор не договорился с «Аль-Хилялем» о стоимости трансфера 30-летнего футболиста. Парижане хотят более 30 миллионов евро за переход Верратти.

В прошлом сезоне итальянец провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.