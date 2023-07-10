Ди Канио: «Мбаппе избаловали. Стыдно, что он ведет себя так»

Бывший нападающий «Лацио» Паоло ди Канио выступил с критикой поведения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» оказался в такой ситуации, потому что Мбаппе избаловали. Теперь клуб должен ограничить ущерб и принять решение. Мы можем судить «ПСЖ» за ошибки, но я открыто говорю о непристойном поведении этого парня. Он воспользовался контрактной ситуацией год назад и теперь делает то же самое, угрожая уйти бесплатно в следующем году.

Стыдно, что Мбаппе ведет себя так, после того как заработал от 200 до 300 миллионов евро. Есть болельщики, клуб и честь... Это нельзя купить даже за 2 миллиарда евро, а он ничего из этого не уважает», — приводит слова Ди Канио AS.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.

Кроме того, с публичной критикой Мбаппе выступил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.