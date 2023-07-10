Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:38

Ди Канио: «Мбаппе избаловали. Стыдно, что он ведет себя так»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Лацио» Паоло ди Канио выступил с критикой поведения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» оказался в такой ситуации, потому что Мбаппе избаловали. Теперь клуб должен ограничить ущерб и принять решение. Мы можем судить «ПСЖ» за ошибки, но я открыто говорю о непристойном поведении этого парня. Он воспользовался контрактной ситуацией год назад и теперь делает то же самое, угрожая уйти бесплатно в следующем году.

Стыдно, что Мбаппе ведет себя так, после того как заработал от 200 до 300 миллионов евро. Есть болельщики, клуб и честь... Это нельзя купить даже за 2 миллиарда евро, а он ничего из этого не уважает», — приводит слова Ди Канио AS.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.

Кроме того, с публичной критикой Мбаппе выступил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

 

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Паоло Ди Канио
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Леонардо: «Пришло время Мбаппе уйти из «ПСЖ», несмотря ни на что»
Скандальное интервью Мбаппе — последняя капля. «ПСЖ» хочет избавиться от токсичной звезды как можно скорее
«Реал» не ведет переговоры о покупке Мбаппе
В «ПСЖ» считают, что Мбаппе передумал продлевать контракт из-за ухода Бензема из «Реала»
Мбаппе заявил, что его достижения недооценивают из-за игры в «ПСЖ»
«ПСЖ» готов продать Мбаппе в любой клуб, который предложит самую выгодную сумму за футболиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онора сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в гладбахскую «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 00:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 00:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 00:00
Марсель – Реймс
 - : -
13.08 00:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 00:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
13.08 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 00:00
Ренн – Метц
 - : -
13.08 00:00
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости