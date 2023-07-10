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«Аль-Иттихад» предложил Погба трехлетний контракт на 100 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Аль-Иттихад», утверждает журналист Тибо Везирян.

Ранее сообщалось, что 30-летний француз провел выходные в Саудовской Аравии. По информации источника, футболист знакомился с инфраструктурой «Аль-Иттихада». Саудовский клуб предложил ему трехлетний контракт, по которому он может заработать около 100 миллионов евро.

Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.

Ранее «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.

Поль Погба
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ювентус
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