«Аль-Иттихад» предложил Погба трехлетний контракт на 100 миллионов евро
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба близок к переходу в «Аль-Иттихад», утверждает журналист Тибо Везирян.
Ранее сообщалось, что 30-летний француз провел выходные в Саудовской Аравии. По информации источника, футболист знакомился с инфраструктурой «Аль-Иттихада». Саудовский клуб предложил ему трехлетний контракт, по которому он может заработать около 100 миллионов евро.
Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года. Из-за травм он провел 10 матчей за команду в сезоне-2022/23, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.
Ранее «Аль-Иттихад» подписал Карима Бензема и Н'Голо Канте в летнее трансферное окно.
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16
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17
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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