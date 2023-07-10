Онора сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в гладбахскую «Боруссию»

Полузащитник «Бреста» Франк Онора близок к переходу в «Боруссию Менхенгладбах», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, на 10 июля у 26-летнего француза запланировано медицинское обследование. Предполагаемая сумма трансфера — 10 миллионов евро.

Онора выступает за «Брест» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.