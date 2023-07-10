Онора сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в гладбахскую «Боруссию»
Полузащитник «Бреста» Франк Онора близок к переходу в «Боруссию Менхенгладбах», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, на 10 июля у 26-летнего француза запланировано медицинское обследование. Предполагаемая сумма трансфера — 10 миллионов евро.
Онора выступает за «Брест» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
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4
|Ренн
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5
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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