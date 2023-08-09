Лига 1: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции
Чемпионат Франции возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур французского чемпионата пройдет с 11 по 13 августа.
Расписание матчей 1-го тура лиги 1
11 августа, пятница
«Ницца» — «Лилль» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция
12 августа, суббота
«Марсель» — «Реймс» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция
«ПСЖ» — «Лорьян» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция
13 августа, воскресенье
«Брест» — «Ланс» — начало игры в 14.00
Онлайн-трансляция
«Клермон» — «Монако» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция
«Нант» — «Тулуза» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция
«Монпелье» — «Гавр» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция
«Ренн» — «Метц» — начало игры в 18.05
Онлайн-трансляция
«Страсбур» — «Лион» — начало игры в 21.45
Онлайн-трансляция
Полный календарь лиги 1 и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -