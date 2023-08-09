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Сегодня, 13:00

Лига 1: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции

Чемпионат Франции по футболу стартует 11 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Чемпионат Франции возвращается к привычному режиму после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. 1-й тур французского чемпионата пройдет с 11 по 13 августа.

Расписание матчей 1-го тура лиги 1

11 августа, пятница

«Ницца» — «Лилль» — начало игры в 22.00
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12 августа, суббота

«Марсель» — «Реймс» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция

«ПСЖ» — «Лорьян» — начало игры в 22.00
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Брест» — «Ланс» — начало игры в 14.00
Онлайн-трансляция

«Клермон» — «Монако» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Нант» — «Тулуза» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Монпелье» — «Гавр» — начало игры в 16.00
Онлайн-трансляция

«Ренн» — «Метц» — начало игры в 18.05
Онлайн-трансляция

«Страсбур» — «Лион» — начало игры в 21.45
Онлайн-трансляция

Полный календарь лиги 1 и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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