«ПСЖ» сообщил Неймару, Верратти и еще троим игрокам, что не рассчитывает на них в будущем сезоне

«ПСЖ» планирует расстаться сразу с пятью игроками перед стартом сезона-2023/24, сообщает RMC Sport.

По информации источника, главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш вызвали на встречу Неймара, Марко Верратти, Ренату Санчеша, Уго Экитике и Хуана Берната. Игрокам сообщили, что в команде не рассчитывают на них, поэтому им необходимо искать себе новые клубы.

«ПСЖ» 12 августа на своем поле сыграет против «Лорьяна» в матче первого тура лиги 1.