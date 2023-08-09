Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:41

«ПСЖ» сообщил Неймару, Верратти и еще троим игрокам, что не рассчитывает на них в будущем сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Неймар (слева) и Марко Верратти.
Фото Reuters

«ПСЖ» планирует расстаться сразу с пятью игроками перед стартом сезона-2023/24, сообщает RMC Sport.

По информации источника, главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш вызвали на встречу Неймара, Марко Верратти, Ренату Санчеша, Уго Экитике и Хуана Берната. Игрокам сообщили, что в команде не рассчитывают на них, поэтому им необходимо искать себе новые клубы.

«ПСЖ» 12 августа на своем поле сыграет против «Лорьяна» в матче первого тура лиги 1.

Марко Верратти
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
57 триатлонистов пожаловались на недомогание и диарею на соревнованиях в Великобритании
Бывшая жена Бивола выступила с критикой в адрес боксера
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: Париж не избавится от самой дорогой покупки?
Лига 1: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции
«ПСЖ» готов отпустить Неймара, приоритет бразильца — МЛС
Хави — о возвращении Неймара в «Барселону»: «От меня ничего не зависит»
L'Equipe: Неймар сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб
Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне»
Неймар может перейти в «Барселону» после трансфера Дембеле в «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1: расписание матчей 1-го тура чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости