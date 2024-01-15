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Сегодня, 14:00

Бывший генеральный директор «Монако» Васильев поделился мнением о будущем Мбаппе

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о будущем нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Я был бы удивлен, если бы узнал, что Килиан еще не принял решение. У него всегда был настрой присоединиться к «Реалу». Он знает, чего хочет. Ставки слишком высоки, никто не раскроет свои истинные намерения», — цитирует Васильева Marca.

В этом сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Вадим Васильев
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«ПСЖ» обыграл «Ланс», у Мбаппе гол и результативная передача
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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 9
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П
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