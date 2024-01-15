Бывший генеральный директор «Монако» Васильев поделился мнением о будущем Мбаппе

Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о будущем нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Я был бы удивлен, если бы узнал, что Килиан еще не принял решение. У него всегда был настрой присоединиться к «Реалу». Он знает, чего хочет. Ставки слишком высоки, никто не раскроет свои истинные намерения», — цитирует Васильева Marca.

В этом сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.