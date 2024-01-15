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«ПСЖ» обыграл «Ланс», у Мбаппе гол и результативная передача

Алина Савинова
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Игроки «ПСЖ» и «Ланса».
Фото Reuters

«ПСЖ» на выезде одержал победу над «Лансом» в матче 18-го тура лиги 1 — 2:0.

Голы за парижан забили Брэдли Барколя (30-я минута) и Килиан Мбаппе (89-я минута), который также отметился результативной передачей.

Хозяева с 45+2-й минуты встречи играли в меньшинстве — прямую красную карточку за подножку получил Жонатан Гради.

«ПСЖ» набрал 40 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах. У «Ланса» 26 баллов и 8-я строчка.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 22:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
0:2
ПСЖ
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Голевая передача Кузяева помогла «Гавру» дома обыграть «Лион», гости завершали встречу вдевятером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 2 : 0
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 3 : 0
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 2 : 0
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 0 : 1
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 2
14.01 19:05
Гавр – Лион
 3 : 1
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 0 : 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Виссам Бен-Йеддер

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Александр Ляказетт

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