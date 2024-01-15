«ПСЖ» обыграл «Ланс», у Мбаппе гол и результативная передача

«ПСЖ» на выезде одержал победу над «Лансом» в матче 18-го тура лиги 1 — 2:0.

Голы за парижан забили Брэдли Барколя (30-я минута) и Килиан Мбаппе (89-я минута), который также отметился результативной передачей.

Хозяева с 45+2-й минуты встречи играли в меньшинстве — прямую красную карточку за подножку получил Жонатан Гради.

«ПСЖ» набрал 40 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах. У «Ланса» 26 баллов и 8-я строчка.