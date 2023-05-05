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5 мая, 22:49

Гордюшенко: «Головин мог бы спокойно играть в другом европейском гранде и точно бы там не потерялся»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко считает, что российский хавбек «Монако» Александр Головин способен заиграть в топ-клубе.

«Головин был в порядке всегда. Как только он приехал к нам в академию ЦСКА, сразу стал выделяться. Он же и в дубле армейцев особо не был, его почти сразу оттуда Слуцкий поднял в основу. Головин мог бы спокойно играть в другом европейском гранде и точно бы там не потерялся. Саша смог бы играть на таком уровне. У него все качества для этого есть», — цитирует Гордюшенко Metaratings.ru.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. На данный момент он является игроком «Монако». В составе французской команды россиянин провел 172 матча, отметился 24 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gordyushenko-golovin-mog-by-spokoino-igrat-v-evropeiskom-grande-248680/
Александр Головин
Астемир Гордюшенко
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
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 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
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 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
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 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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Анже – Монако
 - : -
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