«Барселоне» помог скандальный пенальти, «Шериф» продолжает разрывать еврокубки, Тедеско прошел по грани

Не день Торреса

«Барселона» в Лиге Европы — что-то совсем непривычное. Главный тренер сине-гранатовых Хави даже признался: его берет злость от того, что команда не играет в Лиге чемпионов, и за турниром приходится наблюдать со стороны. Но и во втором по статусу еврокубке каталонцы пытаются найти мотивацию, так как это возможность выиграть трофей, которого у клуба никогда не было.

Но с конкуренцией в нынешнем турнире все в порядке, и «Наполи» — команда уровня Лиги чемпионов. И слабые места в обороне хозяев гости нашли, причем Зелиньски дали возможность нанести удар из центра штрафной, а потом еще и позволили исполнить вторую попытку после сэйва Тер Штегена. Полузащитник сборной Польши словно дал мастер-класс по реализации моментов Феррану Торресу, который за 45 минут нанес пять ударов, но так и не попал в створ, даже атакуя из убойных позиций.

У «Барсы» пока не клеится даже в ЛЕ ?



После первого тайма каталонцы проигрывают дома «Наполи». Тер Штеген потащил раз, но со второй попытки его просто расстреляли



Хави, звони Рую ? pic.twitter.com/yqXYQ6S77F — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Гол бывшего игрока «Манчестер Сити» состоялся только после того, как рефери Иштван Ковач с подачи ВАР разглядел легкий контакт мяча с рукой защитника итальянцев Жуана Жезуса и указал на 11-метровую отметку. «Наполи», у которого были все основания негодовать по поводу данного решения, большую часть второго тайма оберегал в целом устраивавший результат. А Хави в концовке поменял впервые включенного в стартовый состав Обамеянга на героя концовок Люка де Йонга. Но не помогли ни голландец, ни Дембеле, которого после истории с непродленным контрактом и отказом уйти зимой в другой клуб теперь нещадно освистывают трибуны.

Ferran Torres' shirt is missing a Barcelona crest and the Nike logo ? pic.twitter.com/L9FNMgnZ2w — B/R Football (@brfootball) February 17, 2022

Хотя сыграл француз ярко и создал пару отличных моментов. Были еще промахи из позиций, которые принято называть стопроцентными. Причем снова у Торреса, который почему-то играл в футболке без клубной эмблемы. Вот был бы номер, если бы за такую расточительность хозяев наказал пробивший во вратаря Мертенс. Но это было бы уже совсем нелогично при соотношении ударов 21-4. Чтобы не провалиться через неделю в Неаполе, «Барселоне» нужно повысить реализацию. На данный момент она забила в этом евросезоне всего три раза при коэффициенте ожидаемых голов 8,4, и на данный момент у нее самый большой недобор мячей среди всех участников еврокубков.

? Ferran Torres distraught at full-time after missing quite a few chances to win the game for Barcelona v Napoli.



pic.twitter.com/FgYgdBHK9L — SPORF (@Sporf) February 17, 2022

Кошмарный юбилей Дортмунда

В день 1000-го матча в истории домашнего стадиона «Боруссии» от дортмундцев ждали совсем не такой игры. Уже на перерыв трибуны проводили свою команду оглушительным свистом, а кадры с обескураженным лицом все еще травмированного Холанна облетели все новостные ленты. Этот момент, кстати, напомнил предыдущую домашнюю игру «шмелей», когда они получили пять голов от «Байера».

Dortmund are losing 2-0 to Rangers after 41 minutes in the Europa League ? pic.twitter.com/uDe9R79P7X — B/R Football (@brfootball) February 17, 2022

«Рейнджерс» не просто играл с позиции силы — он размазывал соперника по газону. И первый гол с пенальти, который после попадания мяча в руку Загаду помог назначить ВАР — точно не везение. Шотландцы хороши и после смены Стивена Джеррарда на Джованни ван Бронкхорства, и на гол они наиграли задолго до первого взятия ворот. Причем свой успех «джерс» не оберегали, а стремились развить.

Поражала легкость, с которой это удавалось. Главный снайпер гостей Морелос забивал в пустые ворота. Ландстрем — бил на исполнение после того, как Кент финтами превращал в манекены оборону «Боруссии». Стоило же Беллингему создать иллюзию интриги, ее мгновенно убил Морелос, которому на помощь пришли рикошет от несчастного Загаду и ВАР, который отменил ошибочно зафиксированный офсайд.

«Рейнджерс» неожиданно разносит «Боруссию» в Дортмунде ?



Сейчас счет уже 4:1, а особого внимания достоин третий гол шотландцев. Травмированный Холанд с грустью наблюдает с трибуны ? pic.twitter.com/WB6Xk3MtE2 — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Так много в двух домашних играх подряд Дортмунд не пропускал с 1983 года. А «Рейнджерс» стал первой с 1955 года шотландской командой, забивший в Германии четыре раза. Это была словно игра команд из разных лиг, и гол Рафаэла Геррейру принципиально ничего не меняет. В Глазго «Боруссия» отправляется практически обреченной на вылет.

«Лейпциг» с характером

С начала года Доменико Тедеско проиграл только один матч — «Баварии» (2:3). Так что после подъема в зону Лиги чемпионов «быки» в отличном тонусе подошли к возобновлению еврокубков. Однако «Реал Сосьедад» в этом сезоне неплох, и с таким соперником категорически противопоказано терять игроков на углу площади ворот. Не забивавший с декабря 2019 года защитник Ле Норман эту простую мысль наглядно проиллюстрировал.

Но ему еще требовалось справляться с непосредственными обязанностями, только оборона басков оказалась не в состоянии остановить лучшего снайпера «Лейпцига» Нкунку. Как и многие воспитанники «ПСЖ», забивший в семи еврокубковых матчах этого сезона 8 мячей футболист оказался лишним в парижском суперклубе, а теперь Ральф Рангник настойчиво рекомендует француза «МЮ».

Однако «быкам» едва все не испортил Гвардиол, глупо сыгравший рукой в своей штрафной. И если бы не ответный пенальти, «Лейпциг» рисковал отправиться в Сан-Себастьян в крайне сложной ситуации.

Новый «Шериф» — прежняя уверенность

За зиму пошумевший в Лиге чемпионов «Шериф» глобально изменился — многие лидеры покинули клуб. Герой отборочных раундов колумбиец Кастаньеда отправился в Польшу, его соотечественник — центральный защитник Арболеда — в ОАЭ, а фланговые защитники Костанца и Кристиану — соответственно в «Крылья Советов» и «Коринтианс».

Однако Юрий Вернидуб по-прежнему на тренерский скамейке, и его команду трудно напугать «Брагой» после игр против «Реала» и «Интера». И пусть попадание мяча в руку игроку гостей получилось случайным, а главному арбитру пришлось принимать решение, отправившись к монитору, удивляться успеху приднестровской команды не приходилось. То же самое касается и очередного гола экс-полузащитника «Тамбова» Себастьена Тилля, который забивал на «Сантьяго Бернабеу».

Сумасшедший эпизод от «Шерифа» ?



??? Янсане добил мяч, и так залетавший в ворота — гол отменили из-за офсайда!

? Судья пошел смотреть ВАР и увидел игру рукой в предыдущем моменте

?? Экс-тамбовчанин Тилль открыл счет с пенальти pic.twitter.com/ju9V2Y4aSj — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Забавным же было то, что сначала арбитр отменил взятие ворот «Браги» из-за офсайда, однако заслуживавшее назначения 11-метрового нарушение было чуть раньше. А развязка случилась в концовке. Хозяев спасли вратарь и штанга, после чего убежавший от защитников Траоре добавил еще один мяч к своим шести лигочемпионским и создал неплохой задел перед поездкой в Португалию. Сказка «Шерифа» продолжается.

«Аталанта» выходит из кризиса?

«Севилья» сделала первый шаг к домашнему финалу, и в дебюте андалусийцам помог вратарь «Динамо» Ливакович. Пытаясь предотвратить добивание, он сбил Марсьяля с ног, и получил гол с пенальти от бывшего партнера по сборной Хорватии Ракитича. Оршич, сравнявший счет после грубой ошибки Диего Карлоса, только разозлил команду Хулена Лопетеги. Обрушив шквал атак на ворота «Динамо», хозяева успели до перерыва забить дважды, а Марсьяль впервые отличился после переезда в Испанию.

«Аталанта», по-прежнему играющая без травмированного Алексея Миранчука, подошла к рестарту еврокубков с растянувшейся более чем на месяц серией из пяти матчей без побед (=3-2). Бергамаски в кризисе, что и продемонстрировал Тикинью Соарес. В своем нормальном состоянии команда Джан Пьеро Гасперини просто не позволяет так обстреливать ворота даже с дальней дистанции.

В атаке же «Аталанте» катастрофически не везло, а гол Пессины отменили из-за офсайда у невезучего Муриэля. Все перевернулось после часа игры, когда за три неполных минуты итальянцы выполнили два угловых, и оба завершились голами защитника Джимсити. И пусть минимальный перевес ничего не гарантирует, первая с 12 января победа должна взбодрить «Аталанту».

Лига конференций: команда Хайкина продолжает удивлять

Чемпионы Норвегии, прославившиеся на всю Европу памятным разгромом «Ромы» (6:1), нашли новую жертву. И хотя «Буде-Глимт» не казался фаворитом в противостоянии с «Селтиком», на стартовый штурм шотландцев он ответил красивой комбинацией с выводом на удар Эспейорда. Этот форвард был приглашен после продажи в «Краснодар» Ботхейма, который в свое время перезапустил карьеру в «Буде».

И, кажется, новичок пошел по тому же пути, ведь в сезоне-2021 у него не было ни одного гола за «Тромсе», а тут такая премьера! К забитому мячу Эспейорд добавил элегантный голевой пас пяткой после сольного рейда Сульбаккена. И, конечно, нужно отметить игру российского голкипера Никиты Хайкина. Он провел отличный матч и несколько раз спас свою команду. Только на удар Маэды головой с нескольких метров среагировать было сложно, но тут уже партнеры пришли на помощь вратарю, избавив его от нервной концовки своим третьим голом.