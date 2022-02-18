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«Барселоне» помог скандальный пенальти, «Шериф» продолжает разрывать еврокубки, Тедеско прошел по грани

«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче 1/16 финала Лиги Европы, «Шериф» победил «Брагу»
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Барселона» — «Наполи» — 1:1. Ферран Торрес.
Фото Reuters
Главные события первых матчей плей-офф Лиги Европы и бонус из Лиги конференций.

Не день Торреса

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
1:1
Наполи
Голы
Зелиньски, 29 (0:1), Торрес, 59 (1:1)
Барселона
тер Штеген Пике Жорди Альба Мингеса (Дест, 81 ) Гарсия Педри де Йонг (Бускетс, 65 ) Гонсалес (Гави, 65 ) Траоре (Дембеле, 65 ) Торрес Обамеянг (де Йонг, 86 )
Наполи
Мерет Жуан Жезус Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Эльмас (Малькюи, 84) Руис Зелиньски (Демме, 80) Замбо Ангисса (Мариу Руй, 84) Осимхен (Мертенс, 80) Инсинье (Унас, 72)
Предупреждения
Замбо Ангисса 39, Руис 70, Мариу Руй 90, Мерет 90
Судьи
Ковач (Румыния)

«Барселона» в Лиге Европы — что-то совсем непривычное. Главный тренер сине-гранатовых Хави даже признался: его берет злость от того, что команда не играет в Лиге чемпионов, и за турниром приходится наблюдать со стороны. Но и во втором по статусу еврокубке каталонцы пытаются найти мотивацию, так как это возможность выиграть трофей, которого у клуба никогда не было.

Но с конкуренцией в нынешнем турнире все в порядке, и «Наполи» — команда уровня Лиги чемпионов. И слабые места в обороне хозяев гости нашли, причем Зелиньски дали возможность нанести удар из центра штрафной, а потом еще и позволили исполнить вторую попытку после сэйва Тер Штегена. Полузащитник сборной Польши словно дал мастер-класс по реализации моментов Феррану Торресу, который за 45 минут нанес пять ударов, но так и не попал в створ, даже атакуя из убойных позиций.

Гол бывшего игрока «Манчестер Сити» состоялся только после того, как рефери Иштван Ковач с подачи ВАР разглядел легкий контакт мяча с рукой защитника итальянцев Жуана Жезуса и указал на 11-метровую отметку. «Наполи», у которого были все основания негодовать по поводу данного решения, большую часть второго тайма оберегал в целом устраивавший результат. А Хави в концовке поменял впервые включенного в стартовый состав Обамеянга на героя концовок Люка де Йонга. Но не помогли ни голландец, ни Дембеле, которого после истории с непродленным контрактом и отказом уйти зимой в другой клуб теперь нещадно освистывают трибуны.

Хотя сыграл француз ярко и создал пару отличных моментов. Были еще промахи из позиций, которые принято называть стопроцентными. Причем снова у Торреса, который почему-то играл в футболке без клубной эмблемы. Вот был бы номер, если бы за такую расточительность хозяев наказал пробивший во вратаря Мертенс. Но это было бы уже совсем нелогично при соотношении ударов 21-4. Чтобы не провалиться через неделю в Неаполе, «Барселоне» нужно повысить реализацию. На данный момент она забила в этом евросезоне всего три раза при коэффициенте ожидаемых голов 8,4, и на данный момент у нее самый большой недобор мячей среди всех участников еврокубков.

Кошмарный юбилей Дортмунда

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:4
Рейнджерс
Голы
Таверньер, 38 (0:1), Морелос, 41 (0:2), Ландстрем, 49 (0:3), Беллингем, 51 (1:3), Загаду, 54 (1:4), Рафаэл Геррейру, 82 (2:4)
Боруссия Д
Кобель Загаду Рафаэл Геррейру Хуммельс Аканджи (Шульц, 55 ) Дахуд Ройс (Рейниер, 82 ) Брандт (Рейна, 46 ) Беллингем Витсель (Мукоко, 46 ) Мален (Тиггес, 68 )
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич Ландстрем Джэк (Рэмси, 86) Арибо (Камара, 86) Эрфилд (Сэндс, 66) Кент Морелос (Райт, 90+3)
Предупреждения
Загаду 73  -  Макгрегор 79
Судьи
Тюрпен (Франция)

В день 1000-го матча в истории домашнего стадиона «Боруссии» от дортмундцев ждали совсем не такой игры. Уже на перерыв трибуны проводили свою команду оглушительным свистом, а кадры с обескураженным лицом все еще травмированного Холанна облетели все новостные ленты. Этот момент, кстати, напомнил предыдущую домашнюю игру «шмелей», когда они получили пять голов от «Байера».

«Рейнджерс» не просто играл с позиции силы — он размазывал соперника по газону. И первый гол с пенальти, который после попадания мяча в руку Загаду помог назначить ВАР — точно не везение. Шотландцы хороши и после смены Стивена Джеррарда на Джованни ван Бронкхорства, и на гол они наиграли задолго до первого взятия ворот. Причем свой успех «джерс» не оберегали, а стремились развить.

Поражала легкость, с которой это удавалось. Главный снайпер гостей Морелос забивал в пустые ворота. Ландстрем — бил на исполнение после того, как Кент финтами превращал в манекены оборону «Боруссии». Стоило же Беллингему создать иллюзию интриги, ее мгновенно убил Морелос, которому на помощь пришли рикошет от несчастного Загаду и ВАР, который отменил ошибочно зафиксированный офсайд.

Так много в двух домашних играх подряд Дортмунд не пропускал с 1983 года. А «Рейнджерс» стал первой с 1955 года шотландской командой, забивший в Германии четыре раза. Это была словно игра команд из разных лиг, и гол Рафаэла Геррейру принципиально ничего не меняет. В Глазго «Боруссия» отправляется практически обреченной на вылет.

«Лейпциг» с характером

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:2
Реал Сосьедад
Голы
Ле Норман, 8 (0:1), Нкунку, 30 (1:1), Ойярсабаль, 64 (1:2), Форсберг, 82 (2:2)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Клостерманн Гвардиол Анхелиньо Адамс (Хенрикс, 46 ) Нкунку (Собослои, 80 ) Ольмо (Поульсен, 80 ) Лаймер (Форсберг, 63 ) Кампль (Айдара, 86 ) Андре Силва
Реал Сосьедад
Райан Сальдуа Элустондо Рико (Айен Муньос, 61) Ле Норман Субельдия Мерино (Ильярраменди, 90+6) Рафинья (Пачеко, 77) Порту Ойярсабаль (Мартин, 90+6) Серлот
Судьи
Чакыр (Турция)

С начала года Доменико Тедеско проиграл только один матч — «Баварии» (2:3). Так что после подъема в зону Лиги чемпионов «быки» в отличном тонусе подошли к возобновлению еврокубков. Однако «Реал Сосьедад» в этом сезоне неплох, и с таким соперником категорически противопоказано терять игроков на углу площади ворот. Не забивавший с декабря 2019 года защитник Ле Норман эту простую мысль наглядно проиллюстрировал.

Но ему еще требовалось справляться с непосредственными обязанностями, только оборона басков оказалась не в состоянии остановить лучшего снайпера «Лейпцига» Нкунку. Как и многие воспитанники «ПСЖ», забивший в семи еврокубковых матчах этого сезона 8 мячей футболист оказался лишним в парижском суперклубе, а теперь Ральф Рангник настойчиво рекомендует француза «МЮ».

Однако «быкам» едва все не испортил Гвардиол, глупо сыгравший рукой в своей штрафной. И если бы не ответный пенальти, «Лейпциг» рисковал отправиться в Сан-Себастьян в крайне сложной ситуации.

Новый «Шериф» — прежняя уверенность

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
2:0
Брага
Голы
Тилль, 43 (1:0), Траоре, 82 (2:0)
Шериф
Атанасиадис Раделич Жюльен Эвангелу Петро Николов (Белоусов, 89 ) Тилль (Кожокарь, 90+5 ) Траоре Яхшибоев (Киабу, 89 ) Бруну Янсане (Басит, 78 )
Брага
Матеус Коуту Витор Тормена Оливейра Бруну Родригеш Аль-Мусрати Каштру (Моура, 64) Орта Медейруш (Мигел Фале, 86) Гомиш (Орта, 64) Витор Оливейра (Руис, 64)
Предупреждения
Петро 15  - 
Судьи
Маккели (Голландия)

За зиму пошумевший в Лиге чемпионов «Шериф» глобально изменился — многие лидеры покинули клуб. Герой отборочных раундов колумбиец Кастаньеда отправился в Польшу, его соотечественник — центральный защитник Арболеда — в ОАЭ, а фланговые защитники Костанца и Кристиану — соответственно в «Крылья Советов» и «Коринтианс».

Однако Юрий Вернидуб по-прежнему на тренерский скамейке, и его команду трудно напугать «Брагой» после игр против «Реала» и «Интера». И пусть попадание мяча в руку игроку гостей получилось случайным, а главному арбитру пришлось принимать решение, отправившись к монитору, удивляться успеху приднестровской команды не приходилось. То же самое касается и очередного гола экс-полузащитника «Тамбова» Себастьена Тилля, который забивал на «Сантьяго Бернабеу».

Забавным же было то, что сначала арбитр отменил взятие ворот «Браги» из-за офсайда, однако заслуживавшее назначения 11-метрового нарушение было чуть раньше. А развязка случилась в концовке. Хозяев спасли вратарь и штанга, после чего убежавший от защитников Траоре добавил еще один мяч к своим шести лигочемпионским и создал неплохой задел перед поездкой в Португалию. Сказка «Шерифа» продолжается.

«Аталанта» выходит из кризиса?

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
3:1
Динамо З
Голы
Ракитич, 13 (1:0), Оршич, 41 (1:1), Окампос, 44 (2:1), Марсьяль, 45+1 (3:1)
Севилья
Буну Рекик (Гудель, 50 ) Акунья Диегу Карлос Кунде Ракитич Фернанду Режес (Дилэйни, 61 ) Окампос (Хесус Навас, 84 ) Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 61 ) Марсьяль (Эн-Несири, 61 ) Гомес
Динамо З
Ливакович Ристовски (Мохаррами, 76) Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46) Шутало Адеми Гояк Франьич Оршич Петкович (Шпикич, 76) Юрич (Эмрели, 57) Бочкай (Штефуль, 70)
Предупреждения
Акунья 53  -  Ливакович 13, Петкович 53, Ристовски 76
Судьи
Гвида (Италия)

«Севилья» сделала первый шаг к домашнему финалу, и в дебюте андалусийцам помог вратарь «Динамо» Ливакович. Пытаясь предотвратить добивание, он сбил Марсьяля с ног, и получил гол с пенальти от бывшего партнера по сборной Хорватии Ракитича. Оршич, сравнявший счет после грубой ошибки Диего Карлоса, только разозлил команду Хулена Лопетеги. Обрушив шквал атак на ворота «Динамо», хозяева успели до перерыва забить дважды, а Марсьяль впервые отличился после переезда в Испанию.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Олимпиакос П
Голы
Тикинью Соарес, 16 (0:1), Джимсити, 61 (1:1), Джимсити, 63 (2:1)
Аталанта
Муссо Толой Мехле (Хатебур, 87 ) Пеццелла Джимсити Мерих Демирал де Рон (Фройлер, 72 ) Малиновский (Михэйлэ, 65 ) Пессина (Копмайнерс, 46 ) Пашалич Муриэль (Бога, 46 )
Олимпиакос П
Вацлик Папастатопулос Лала Манолас Рябчук Сиссе М`Вила (Бухалакис, 85) Оньекуру (Рони Лопеш, 85) Масурас (Камара, 64) Камара Тикинью Соарес (Эль-Араби, 72)
Предупреждения
Пашалич 33, Мерих Демирал 78, Пеццелла 90  -  Папастатопулос 53
Судьи
Шерер (Швейцария)

«Аталанта», по-прежнему играющая без травмированного Алексея Миранчука, подошла к рестарту еврокубков с растянувшейся более чем на месяц серией из пяти матчей без побед (=3-2). Бергамаски в кризисе, что и продемонстрировал Тикинью Соарес. В своем нормальном состоянии команда Джан Пьеро Гасперини просто не позволяет так обстреливать ворота даже с дальней дистанции.

В атаке же «Аталанте» катастрофически не везло, а гол Пессины отменили из-за офсайда у невезучего Муриэля. Все перевернулось после часа игры, когда за три неполных минуты итальянцы выполнили два угловых, и оба завершились голами защитника Джимсити. И пусть минимальный перевес ничего не гарантирует, первая с 12 января победа должна взбодрить «Аталанту».

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
2:1
Лацио
Голы
Дзакканьи, 23 (0:1), Мартинес, 37 (1:1), Мартинес, 49 (2:1)
Порту
Кошта Пепе (Бруну Кошта, 88 ) Сануси Мбемба Жоао Мариу (Эустакио, 88 ) Урибе Груич (Витинья, 46 ) Отавиу Виейра (Галену, 46 ) Пепе Мартинес (Эванилсон, 68 )
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон Раду (Хюсай, 72) Лукас (Катальди, 68) Луис Альберто (Башич, 84) Дзакканьи (Кабрал, 84) Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон Педро (Моро, 84)
Предупреждения
Груич 4, Виейра 45, Галену 72, Эванилсон 73  -  Милинкович-Савич 39, Дзакканьи 77
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

Лига конференций: команда Хайкина продолжает удивлять

Лига конференций. 1/16 финала
17 февр, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
1:3
Буде-Глимт
Голы
Эспейорд, 7 (0:1), Пеллегрино, 55 (0:2), Маэда, 79 (1:2), Ветлесен, 81 (1:3)
Селтик
Харт Тэйлор Старфельт Картер-Викерс Юранович Рогич (Хатате, 59 ) О`Райли (Форрест, 74 ) Макгрегор Абада (Якумакис, 59 ) Жота Маэда
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен Вембангомо (Сери Ларсен, 90+3) Моэ Ветлесен Сальтнес (Конрадсен, 76) Хаген Сольбаккен (Мугиша, 90+3) Пеллегрино (Бонифас, 69) Эспейорд (Кумсон, 69)
Предупреждения
Пеллегрино 43, Хайкин 89
Судьи
Трейманис (Латвия)

Чемпионы Норвегии, прославившиеся на всю Европу памятным разгромом «Ромы» (6:1), нашли новую жертву. И хотя «Буде-Глимт» не казался фаворитом в противостоянии с «Селтиком», на стартовый штурм шотландцев он ответил красивой комбинацией с выводом на удар Эспейорда. Этот форвард был приглашен после продажи в «Краснодар» Ботхейма, который в свое время перезапустил карьеру в «Буде».

И, кажется, новичок пошел по тому же пути, ведь в сезоне-2021 у него не было ни одного гола за «Тромсе», а тут такая премьера! К забитому мячу Эспейорд добавил элегантный голевой пас пяткой после сольного рейда Сульбаккена. И, конечно, нужно отметить игру российского голкипера Никиты Хайкина. Он провел отличный матч и несколько раз спас свою команду. Только на удар Маэды головой с нескольких метров среагировать было сложно, но тут уже партнеры пришли на помощь вратарю, избавив его от нервной концовки своим третьим голом.

Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Аталанта
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Буде-Глимт
ФК Лейпциг
ФК Наполи
ФК Порту
ФК Севилья
ФК Шериф (Тирасполь)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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