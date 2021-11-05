Вратарь красно-белых сыграл уверенно и надежно.

Александр Селихов спас для «Спартака» ничью в матче Лиги Европы с «Лестером»: взял удар Джейми Варди с пенальти и справился с давлением в самой концовке матча, когда хозяева обложили штрафную красно-белых.

«Лестер» нанес лишь три удара в створ, но и без этого Селихову хватало работы: прострелы, навесы, забросы - в Англии была важна безошибочная игра вратаря на выходах, и Селихов с этим идеально справился. Так, и голевая атака «Спартака» началась с выноса вратаря.

Ну и сейв в моменте с пенальти - ключевое действие, позволившее «Спартаку» взять одно очко. Варди впервые за год не смог реализовать удар с 11-метровой отметки: в 2021-м форвард дважды бил пенальти, и оба точно.

Селихов не стал играть по мячу и завалился в левый угол перед ударом Варди. После матча он объяснил, что догадывался, куда будет бить нападающий «Лестера».

- Да, мы готовились к пенальти с тренером вратарей. Три человека у них бьют. Тренер все разжевал, оставалось прыгнуть в нужный угол, - рассказал Селихов.

Речь идет о тренере вратарей Луише Эштевеше, который пришел в «Спартак» вместе с Руем Виторией. Еще летом Эштевеш подбадривал Селихова в интервью пресс-службе «Спартака»: «Он пропустил достаточно много времени из-за травм. Сейчас ему нужно как можно быстрее забыть о прошлом, не оглядываться назад«.

В июле Селихов сломал палец, а вернулся к тренировкам только в сентябре. До этого Александр не играл почти два года из-за травм - сломал фалангу пальца 8 апреля 2019 года во время дерби с ЦСКА (0:2). А осенью 2019-го повредил ахиллово сухожилие и долго лечился.

Только в мае этого года Доменико Тедеско дал Селихову сыграть, выполнив свое обещание. Александр Максименко пропускал матч с тульским «Арсеналом» из-за дисквалификации, поэтому шанс получил Александр.

«Спартак» выиграл, а главные эмоции того матча - слезы вратаря, который вернулся на поле спустя долгое время и заплакал от счастья после финального свистка.

Александр Селихов не смог сдержать слез после матча с «Арсеналом» ? pic.twitter.com/LGJha9TQpf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 3, 2021

Селихов много раз повторял, что хочет играть и его не устраивает статус резервиста. Даже готов был уйти. «Если ничего не изменится, покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — говорил он зимой.

Летом 27-летний голкипер хотел доказать новому тренерскому штабу, что готов к основе, но сезон снова начал Максименко. До игры с «Ростовом» (1:1) «Спартак» пропустил 15 мячей в пяти матчах, Максименко действовал не без ошибок и не выручал. Это был шанс для Селихова, которым он воспользовался. Матч с ростовчанами получился неоднозначным, но в Лестере голкипер спас «Спартак» от поражения.

«Игра была сложной, поэтому считаю, что это положительный результат. Конечно, за это можно отдельно поблагодарить Селихова», — отметил после матча Георгий Джикия.

При этом Руй Витория на послематчевой пресс-конференции не дал четкого ответа на вопрос о первом номере в «Спартаке»: «Да, Селихов сыграл два матча подряд. Но я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждой новой игрой. Мы спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах - посмотрим».

Но после такой игры Селихова португалец вряд ли будет тасовать голкиперов. Сейчас этого никто не поймет. На сегодня он выглядит увереннее и надежнее Максименко. И после всего, что Селихов пережил за последние несколько лет, он заслужил право выходить в старте хотя бы в ближайших матчах.

Впереди у «Спартака» встречи с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Наполи». Если Селихов и в них будет так же надежен, как в Лестере, то вопрос о первом номере в составе красно-белых будет неактуален.