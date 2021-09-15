«Кариока ходил пешком. Оргвыводы? Кому-то ногу отрубим?» Как «Спартак» играл с «Легией»

Вспоминаем историю противостояния «Спартака» и «Легии».

«Когда я пришел в «Спартак», некоторые ворчали: «Да Юран толстый, зачем он нужен?»

В 1995 году команда Олега Романцева попала в Лиге чемпионов в одну группу с английским «Блэкберном», норвежским «Русенборгом» и польской «Легией». Накануне турнира москвичи солидно укрепили состав. В «Спартак» вернулись Станислав Черчесов, Василий Кульков, Валерий Шмаров, перешел форвард сборной Сергей Юран.

— Спартак-1995 прежде всего отличается характером, — рассуждал Романцев в конце того сезона. — С приходом закаленных в европейских баталиях Шмарова, Кулькова, Юрана, Черчесова боевой дух команды значительно вырос. Прежде он проявлялся нечасто. В большинстве европейских чемпионатов игроки бьются все 90 минут, невзирая на результат. Наши же команды, пропустив два мяча, сдаются. Я рад, что с нынешним «Спартаком» этого не случилось и потому он приобрел солидность на международной арене.

В 1-м туре красно-белые довольно неожиданно победили на выезде «Блэкберн» (1:0). Далее предстояла домашняя встреча с «Легией».

27 сентября 1995 года. «Спартак» — «Легия» — 2:1. Сергей Юран. Фото Дмитрий Солнцев, —

«Спартак» — «Легия» — 2:1 (1:0)

Голы: Никифоров, 13 — с пенальти (1:0). Юран, 52 (2:0). Юзвяк, 83 (2:1).

«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Мамедов, Онопко, Цымбаларь, Кульков, Пятницкий, Тихонов, Юран, Шмаров.

«Легия»: Щенсны, Юзвяк, Зелинский, Манджеевич, Беднаж, Пиш, Кухарский, Вещинский, Станек (Кубица, 84), Михальский (Федоруск, 71), Левандовский (Ратайчик, 34)

— Матчи команд из соцлагеря между собой всегда носили принципиальный, упорный характер. Думаю, нас ждет тяжелая встреча с «Легией», — говорил защитник красно-белых, а ныне тренер сборной России Виктор Онопко за день до игры с поляками.

Впрочем, в начале встречи сложилось ощущение, что москвичи довольно легко наберут три очка. Юран так затерзал оборону, что защитники в итоге завалили таранного форварда в своей штрафной. Арбитр указал на точку, а Никифоров не оставил шансов Щенсны.

— Пенальти не было. Беднарж встретил русского нападающего чисто, в рамках правил. Отбить удар Никифорова нереально. Этот злополучный гол сломал нам игру, — утверждал голкипер гостей.

Чуть позже Юран загубил верный выход один на один, пробив во вратаря. Однако исправился сразу после перерыва. Получив отличный пас от Пятницкого, нападающий с 14 метров выстрелил в дальнюю «девятку» — 2:0.

— Когда я пришел в «Спартак», некоторые скептически замечали: да Юран толстый, зачем он нужен? По-моему, я убедил критиков, что они были неправы, — говорил форвард.

Красно-белые едва не растеряли комфортное преимущество, дважды проиграв верховую борьбу после угловых «Легии» в конце матча. В первом случае Юзвяк сократил разницу в счете. А во втором хозяев спас Тихонов, вынесший мяч с линии ворот.

«Этот «Спартак» способен обыграть любого в Европе»

Ответная встреча пришлась уже на заключительный тур группового этапа, когда в активе москвичей было пять побед и они обеспечили себе выход в плей-офф. Однако никто не хотел отказываться от того, чтобы установить историческое достижение — 6 из 6!

«Легия» — «Спартак» — 0:1 (0:1)

Гол: Мамедов, 41.

«Легия»: Щенсны, Манджеевич, Юзвяк, Беднаж, Зелиньский, Левандовский, Пиш, Михальский, Подброжный, Станек (Вещицкий, 82), Кухарский.

«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Цымбаларь, Мамедов, Кечинов, Онопко (Ананко, 88), Кульков, Шмаров, Аленичев, Тихонов.

Проблема заключалась в том, что после завершения чемпионата страны спартаковцы остались без игровой практики, тренировались фактически на снегу в Тарасовке. Это, по всей видимости, и сказалось в дебюте матча в Варшаве. Поляки могли отправить гостей даже не в нокдаун — в настоящий нокаут. На 5-й минуте Подброжны с двух метров зарядил выше цели. Чуть позже Кухарски, обыграв двух защитников и Черчесова, не попал в пустые ворота.

Красно-белые пришли в себя только к середине тайма, Цымбаларь даже открыл счет, но арбитр зафиксировал офсайд у Шмарова, который находился в стороне. Впрочем, москвичи все же забили гол в раздевалку. Мамедов отдал пас Кечинову, тот, обыграв поляка на правом фланге, пяткой сделал передачу Аленичеву. Полузащитник переадресовал ее Шмарову, который в одно касание вернул мяч Мамедову. Последовал удар в дальний угол — 0:1.

— Мне оставалось только забить, ведь до ворот оставались считаные метры, — рассказывал Рамиз после финального свистка. — Но мяч, как нарочно, попал под «чужую» левую ногу. У меня ведь левая, как у Цымбаларя правая.

После перерыва хозяева выглядели поострее. Черчесов вытащил сложный мяч из-под перекладины. У гостей выделялся Цымбаларь, однажды за счет своего классного дриблинга накрутив троих поляков. До финального свистка счет так и не поменялся.

— «Спартак» на сегодня лучшая команды Европы, — признал главный тренер «Легии» Павел Янас. — Меня воодушевляет, что с этим клубом ранга «Ювентуса» и «Аякса» мы в двух матчах сыграли почти на равных.

— Вы еще не занимались подсчетами возможных соперников в четвертьфинале? — спросили Цымбаларя.

— А зачем? В своем нынешнем составе, думаю, «Спартак» способен обыграть любую команду.

Но в четвертьфинале уже без Онопко, Юрана, Кулькова и Черчесова и не без спорных судейских решений команда Георгия Ярцева не пройдет «Нант».

— В 1995 году мы впервые за несколько лет не выиграли чемпионат России, зато удачно выступили в Лиге чемпионов, — вспоминает Романцев в своей книге «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Поколение, которое победило в шести матчах из шести в том групповом турнире, оно, наверное, самое думающее в истории моего «Спартака». Ребята все были незакомплексованные. Им всем разрешалось импровизировать. Некоторые вещи, которые они делали на поле, меня поражали!

25 августа 2011 года. Москва. «Спартак» — «Легия» — 2:3. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Волнует, что победы могут расслабить игроков»

Третья встреча между «Спартаком» и «Легией» произошла спустя 16 лет, в августе 2011-го — на стадии квалификации Лиги Европы.

Сначала команде Валерия Карпина предстоял выезд в Варшаву. В пяти встречах чемпионата России до вояжа в Польшу красно-белые одержали четыре победы, забив 14 мячей.

— Можно выиграть пять матчей подряд, затем уступить в одном, и снова все заговорят о кризисе, — предостерегал своих подопечных Валерий Георгиевич. — Меня волнует, что победы могут расслабить футболистов.

— Что станет для вас хорошим результатом?

— Удовлетворит победа. Ничья же станет не таким хорошим исходом.

«Легия» — «Спартак» — 2:2 (1:0)

Голы: Радович, 3 (1:0). Ари, 52 (1:1). Радович, 69 (2:1). Ари, 72 (2:2)

«Легия»: Скаба, Енджейчик, Вавжиняк, Жевлаков, Коморовски, Голь, Ману (Жиро, 90+2), Рыбусь, (Кухарчик, 63) Борысюк, Любоя, Радович.

«Спартак»: Дикань, К.Комбаров, Пареха, Родригес, Макеев, Ари, де Зеув (Ананидзе, 90), Рафаэл Кариока, Эменике (Козлов, 63), Дзюба (Зотов, 57). Веллитон.

По сравнению с победной игрой против «Анжи» в рядах красно-белых произошла только одна замена: место травмированного Дмитрия Комбарова на левом фланге полузащиты занял Эменике, для которого эта встреча стала первой в основе «Спартака». А учитывая наличие Дзюбы, Веллитона и Ари, схему москвичей вполне можно было обозначить как 4-2-4.

Хозяева вышли вперед в самом дебюте. Ману перехватил поперечный пас Дзюбы на Кирилла Комбарова, прошел по флангу и прострелил. После серии отскоков Радович с линии вратарской спокойно переправил мяч в сетку. Зона левого центрального и левого защитника, за которую отвечали Пареха и Макеев, так и оставалась самой уязвимой у красно-белых на протяжении всей встречи. Кариока почему-то не успевал возвращаться назад.

«Спартак» мог сравнять счет до перерыва, но голкипер «Легии» справился с непростым ударом Ари в дальний угол. Бразилец, который впоследствии получил российское гражданство и провел два матча за нашу сборную, своего все же добился на 52-й минуте. С линии штрафной он «парашютом» отправил мяч в дальний верхний угол. Очень красивое исполнение!

Карпин вместо Дзюбы выпустил Зотова, который занял позицию опорного полузащитника, а де Зеув стал гораздо больше поддерживать атаку. Впрочем, вперед вновь вышли хозяева. Любоя перехитрил Макеева и пасом пяткой вывел фактически на пустые ворота Радовича — 2:1.

Паритет вновь установил Ари, замкнувший на дальней штанге прострел Александра Козлова. «Спартак» мог и не увезти ничью из Варшавы, если бы не Дикань, спасший свою команду после удара головой Голя.

— К сожалению, в первые 25 минут мы были слишком расслаблены, — признал после игры Ари, — но затем собрались и не дали случиться худшему. Поскольку это был гостевой матч, ничья — не самый плохой результат. У нас есть все шансы выиграть дома. Думаю, что если мы в следующий раз не допустим провала на первых минутах, а выйдем на поле собранными, то добьемся победы.

25 августа 2011 года. Москва. «Спартак» — «Легия» — 2:3. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Эменике, ты же в «Спартак» приехал, дружок!»

«Спартак» — «Легия» — 2:3 (2:2)

Голы: К.Комбаров, 10 (1:0). Д.Комбаров, 27 — с пенальти (2:0). Кухарчик, 29 (2:1). Рыбусь, 43 (2:2). Голь, 90+2 (2:3).

«Спартак»: Дикань, Паршивлюк, Пареха, Родригес, Рохо, К.Комбаров, Шешуков, Рафаэл Кариока (де Зеув, 46), Д.Комбаров, Дзюба, Эменике (Ари, 62).

«Легия»: Куцяк, Енджейчик, Вавжиняк, Жевлаков, Астис (Оайон, 69), Кухарчик (Жиро, 84), Голь, Рыбусь (Жезничак, 90+4) Борысюк, Врдоляк, Любоя.

И ведь ответный матч дома красно-белые начали действительно ударно. Карпин сильно изменил состав по сравнению с первой игрой. Слева в обороне вышел Рохо, справа Паршивлюк. Пару Кариоке в опорной зоне составил Шешуков, Комбаровы должны были действовать на флангах атаки, а в центре нападения Эменике сменил Веллитона.

Ставка тренерского штаба на братьев-близнецов оправдала себя уже к 27-й минуте.

Сначала, получив пас пяткой от Дзюбы, Дмитрий Комбаров выполнил прострел по диагонали. Эменике мяча не достал, зато Кирилл Комбаров на углу вратарской спокойно им распорядился, замкнув передачу точным ударом.

А затем Дмитрий Комбаров, подхвативший мяч после своей же подачи с углового, был сбит Борысюком на краю штрафной площади. Он же и реализовал пенальти — 2:0.

Однако интрига тут же возродилась. Родригес запоздал с искусственным офсайдом, и Кухарчик не оставил шансов Диканю. А на 43-й минуте спартаковцы еще и получили гол в раздевалку. Это хорошо нам знакомому Рыбусю удался невероятный удар в «девятку» метров с 35.

2:2, и все надо было начинать заново. Сразу после перерыва хозяева могли выйти вперед, однако голкипер справился с ударом Кирилла Комбарова. А чуть позже Эменике почему-то решил пробить сам, а не покатить налево партнеру.

— Ах ты жадина какая, Эменике! — возмутился комментатор матча. — Да как же так можно?! Ты же в «Спартак» приехал, дружок!

25 августа 2011 года. Москва. «Спартак» — «Легия» — 2:3. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Расхлябанность, расслабленность, звездность»

Поляки выровняли игру, и уже Диканю пришлось спасать москвичей после выхода один на один с ним Кухарчика.

«Спартак» вроде бы и владел территориальным преимуществом, но по моментам «Легию» не превосходил. Правда, после матча москвичи не стали поднимать вопрос о не назначенном в ворота гостей пенальти. На видеоповторе создается впечатление, что защитник все же зацепил неугомонного Кирилла Комбарова. Может быть, арбитр посчитал, что два 11-метровых в одну сторону — уже перебор?

Исход игры могли решить братья, однако Кирилл чуть-чуть не дотянулся до прострела-удара Дмитрия. Расплата наступила незамедлительно. Полузащитник с красноречивой фамилией Голь коварно пробил головой в дальний угол ворот Диканя — 2:3. Голкипер дотянулся, но на этот раз не спас.

«Легия» вставила «Спартаку» градусник куда надо, — негодовал обозреватель «СЭ». — И ртутный столбик показал упадок сил. А в отношении обороны и вовсе был зафиксирован летальный исход. «2:3», — написали гости на номерочке, повесив его нам на ногу. В переводе с польского: «Прощай, Европа».

— Что это было? — естественно, спросили Карпина на пресс-конференции.

— Расхлябанность, расслабленность, звездность. При этом ничто не предвещало такого плачевного итога: 2:0 в нашу пользу после получаса игры — и вдруг...

— В перерыве вы поменяли Рафаэла Кариоку на де Зеува. Почему решили убрать с поля бразильца, а не Шешукова?

— Потому что Кариока пешком ходил по полю, а Шешуков бегал.

— Что говорили команде в перерыве и последуют ли оргвыводы?

— По оргвыводам что я мог сказать: что все оштрафованы, кому-то руку отрубим, а кому-то ногу?! Они, конечно, последуют. Возможно, вы все увидите. А то, что говорил в раздевалке, здесь повторять лучше не буду.