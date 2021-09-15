Сегодня красно-белые сыграют в Лиге Европы с «Легией».

Для «Спартака» начинается новая евроосень. И настроение перед ней у болельщиков едва ли не самое траурное. Кажется, даже перед той Лигой чемпионов, в которой случились исторические 1-18, оптимизма было больше.

Опросил несколько знакомых спартачей, общий лейтмотив ответов такой: ничего хорошего от Лиги Европы не жду. И дальше все привычные тезисы о проваленной селекции, раздрае в руководстве, теневом управлении супругой президента, изменениях каждые полгода и тому подобном.

Цорн, Газизов, Попов меняют друг друга так быстро, словно в калейдоскопе. И если прибегнуть к известной модели реагирования на негативные изменения, описанной Элизабет Кюблер-Росс, то «Спартак», похоже, уже проскочил первые две — отрицание и гнев. Далее следуют торг, депрессия и принятие.

Не берусь судить, в какой именно находятся сейчас поклонники красно-белых, но совершенно не хочется, чтобы дошло до принятия. Российскому футболу нужно, чтобы динамично развивались все клубы, в том числе и «Спартак», а для этого, конечно, требуется какая-то стабильность. На постоянной смене руководителей далеко не уедешь.

Руй Витория летом наверняка ждал усиления, но не дождался. Состав покинул один из лидеров — Крал, вместо которого пришел лишь Кофрие. Защитник, который пока не видится игроком стартового состава.

Однако, как говорил еще один участник спартаковского водоворота Рауль Рианчо, из-за туч обязательно выходит солнце. Когда-то ведь в «Спартаке» должны нащупать работающую модель. Где бы: а) все управленцы смотрели в одну сторону; б) имели приемлемый уровень компетенций. Судя по последнему опыту, первое даже важнее.

Пока до этого далековато, но хотя бы самые серьезные противоречия с уходом Попова сняты. А футболистам и тренерам зарплата платится, они должны даже в эпоху перемен выдавать свой максимум, не обращая внимания на клубные дела.

В конце концов, сколько у них на веку наберется еврокубковых турниров? Каждый надо ценить. А до начала матчей еще точно ничего не потеряно. И если где и брать очки, то в домашней встрече с «Легией».

У поляков-то свои проблемы. Даже с учетом, что у команды два матча в запасе, нынешнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и три поражения в последних четырех турах — провал.

У «Спартака» же настроение должно быть куда лучше после победы над «Химками». Из этого и будем исходить, ожидая выигрыша команды Руя Витории в среду вечером.