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«Спартак» прошел стадии отрицания и гнева. Главное — не дойти до принятия

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» прошел стадии отрицания и гнева. Главное — не дойти до принятия»

№ 8525, от 15.09.2021

Тренировка «Спартака» перед матчем Лиги Европы с «Легией». Фото ФК «Спартак»
Тренировка «Спартака» перед матчем Лиги Европы с «Легией». Фото ФК «Спартак»
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Сегодня красно-белые сыграют в Лиге Европы с «Легией».
Спартак — Легия
Футболисты &laquo;Спартака&raquo;.Основная информация по матчу Лиги Европы «Спартак» — «Легия»

Для «Спартака» начинается новая евроосень. И настроение перед ней у болельщиков едва ли не самое траурное. Кажется, даже перед той Лигой чемпионов, в которой случились исторические 1-18, оптимизма было больше.

Опросил несколько знакомых спартачей, общий лейтмотив ответов такой: ничего хорошего от Лиги Европы не жду. И дальше все привычные тезисы о проваленной селекции, раздрае в руководстве, теневом управлении супругой президента, изменениях каждые полгода и тому подобном.

Цорн, Газизов, Попов меняют друг друга так быстро, словно в калейдоскопе. И если прибегнуть к известной модели реагирования на негативные изменения, описанной Элизабет Кюблер-Росс, то «Спартак», похоже, уже проскочил первые две — отрицание и гнев. Далее следуют торг, депрессия и принятие.

Не берусь судить, в какой именно находятся сейчас поклонники красно-белых, но совершенно не хочется, чтобы дошло до принятия. Российскому футболу нужно, чтобы динамично развивались все клубы, в том числе и «Спартак», а для этого, конечно, требуется какая-то стабильность. На постоянной смене руководителей далеко не уедешь.

Руй Витория.«В Лиге Европы «Спартак» сможет показать свою силу». Витория и Промес — о матче с «Легией»

Руй Витория летом наверняка ждал усиления, но не дождался. Состав покинул один из лидеров — Крал, вместо которого пришел лишь Кофрие. Защитник, который пока не видится игроком стартового состава.

Однако, как говорил еще один участник спартаковского водоворота Рауль Рианчо, из-за туч обязательно выходит солнце. Когда-то ведь в «Спартаке» должны нащупать работающую модель. Где бы: а) все управленцы смотрели в одну сторону; б) имели приемлемый уровень компетенций. Судя по последнему опыту, первое даже важнее.

Пока до этого далековато, но хотя бы самые серьезные противоречия с уходом Попова сняты. А футболистам и тренерам зарплата платится, они должны даже в эпоху перемен выдавать свой максимум, не обращая внимания на клубные дела.

Квинси Промес.После возвращения в «Спартак» Квинси стал другим. Но это даже хорошо

В конце концов, сколько у них на веку наберется еврокубковых турниров? Каждый надо ценить. А до начала матчей еще точно ничего не потеряно. И если где и брать очки, то в домашней встрече с «Легией».

У поляков-то свои проблемы. Даже с учетом, что у команды два матча в запасе, нынешнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши и три поражения в последних четырех турах — провал.

У «Спартака» же настроение должно быть куда лучше после победы над «Химками». Из этого и будем исходить, ожидая выигрыша команды Руя Витории в среду вечером.

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