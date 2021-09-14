Ответы на популярные вопросы о первой игре красно-белых в еврокубках текущего сезона в Москве.

Когда играет «Спартак» с «Легией»?

15 сентября 2021 года, в среду, «Спартак» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с варшавской «Легией». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Прямая онлайн-трансляция встречи «Спартак» — «Легия» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Она начнется в 16.55 по московскому времени.

Во сколько начинается матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»?

Матч «Спартак» — «Легия» начнется в 17.30 по московскому времени 15 сентября. Для команды из столицы России эта игра станет первой в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Соперники «Спартака» по группе С «Лестер» и «Наполи» проведут свой матч 16 сентября 2021-го в Англии. Начало — в 22.00 (мск).

Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»

Российская команда готовится к игре с соперниками из Польши в составе из 22 футболистов. «Спартаку» не помогут форвард Георгий Мелкадзе и защитник Павел Маслов. Первый восстанавливается от «стрессового повреждения», а второй в конце августа перенес операцию на ноге.

Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»:

Вратари

Александр Максименко

Тимур Акмурзин

Артем Ребров

Защитники

Самуэль Жиго

Максимилиано Кофрие

Айртон

Георгий Джикия

Илья Кутепов

Андрей Ещенко

Илья Гапонов

Руслан Литвинов

Николай Рассказов

Полузащитники

Йоррит Хендрикс

Зелимхан Бакаев

Александр Ломовицкий

Наиль Умяров

Михаил Игнатов

Роман Зобнин

Нападающие

Александр Соболев

Эсекиэль Понсе

Джордан Ларссон

Квинси Промес

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Спартака» в 129,65 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Спартак» занимает 74-е место на данный момент.

Состав «Легии» на матч группового этапа Лиги Европы со «Спартаком»

Польская команда в составе 29 игроков готовится к матчу с красно-белыми.

Ожидается, что встречу в Москве пропустит полузащитник Бартог Капустка. Он травмировался, когда праздновал гол в ворота «Флоры» (2:1) в июле 2021-го во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Вратари

Артур Боруц

Цезари Мишта

Кацпер Тобиаш

Защитники

Матеуш Холовня

Матеуш Ветеска

Юри Рибейру

Маттиас Юханссон

Майк Навроцки

Йоэль Абу-Ханна

Филип Младенович

Линси Роуз

Артур Енджейчик

Полузащитники

Лирим Кастрати

Андре Мартинш

Игорь Харатин

Юрген Чельхака

Кацпер Скибицки

Жозуэ

Кацпер Костож

Кацпер Скверчиньски

Бартломей Цепеля

Бартош Слиш

Нападающие

Томаш Пекгарт

Махир Эмрели

Эрнест Мучи

Рафа Лопеш

Шимон Влодарчик

Лукиньяс

Виктор Каминьски

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Легии» в 26,73 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Легия» занимает 132-е место на данный момент.

Кто капитан «Спартака»?

Капитаном «Спартака» является защитник Георгий Джикия. 27-летний российский футболист играет за красно-белых с 2017 года.

В текущем сезоне Джикия провел 8 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца мая 2024-го с опцией возможного продления на еще один сезон. Трансферная стоимость защитника на сайте Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Джикия является игроком сборной России. На его счету 38 матчей и один забитый мяч. Вместе с национальной командой он сыграл на чемпионате Европы-2020, где сборная не смогла выйти в плей-офф из своей группы.

Вместе со «Спартаком» Джикия становился чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны-2017.

Ранее он выступал за «Амкар», дзержинский «Химик», нальчикский «Спартак» и «Локомотив».

Кто капитан «Легии»?

Защитник Артур Енджейчик является капитаном варшавской «Легии». 33-летний польский футболист играет за команду с 2017-го.

В нынешнем сезоне Енджейчик принял участие в 11 играх за «Легию» и не отметился результативными действиями. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.

На счету Енджейчика 40 матчей за сборную Польши и три гола.

Игрок является шестикратным чемпионом Польши в составе «Легии» (2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) и пятикратным обладателем Кубка Польши (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2017/18).

Енджейчик ранее выступал за «Краснодар» (с 2013-го по 2016-й). Вместе с «быками» он выходил в финал Кубка России-2013/14.

Кто главный тренер «Спартака»?

Руй Витория является главным тренером «Спартака». 51-летний португальский специалист работает в команде с 21 мая 2021-го.

В текущем сезоне красно-белые под его руководством заработали 10 очков в Тинькофф РПЛ и занимают после 7 туров 9-е место. Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023-го.

В августе «Спартак» уступил «Бенфике» (0:4) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по итогам двух встреч.

Ранее Витория работал в саудовском «Ан-Насре», «Бенфике», «Витории», «Пасуш де Феррейре» и других командах.

На счету Витории 10 титулов, из них 6 он завоевал с «Бенфикой» в период с 2015 — 2019.

Кто главный тренер «Легии»?

Чеслав Михневич занимает пост главного тренера «Легии». 51-летний польский специалист работает в варшавской команде с сентября 2020 года.

В прошлом сезоне «Легия» под его руководством выиграла чемпионат Польши. Команда не смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, но успешно прошла квалификацию в Лигу Европы.

В текущем сезоне после 5 игр «Легия» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши (экстракласса). Контракт Михневича с клубом действует до конца июня 2022-го.

Ранее Михневич тренировал молодежную сборную Польши, «Лех», «Заглембе» и другие команды.

За профессиональную карьеру футболиста ему удалось поиграть за польские «Амику», «Полонию» из Гданьска и другие клубы.

Кто будет судить матч «Спартак» — «Легия»?

Матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» 15 сентября 2021 года будет судить черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.

Его ассистентами станут Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный судья — Милош Бошкович. ВАР — Срджан Йованович (Сербия), АВАР — Далибор Джурджевич (Сербия).

Когда будет следующий матч «Спартака» в ЛЕ?

Следующий матч команды Витории в Лиге Европы пройдет 30 сентября в Неаполе (Италия) на стадионе им. Марадоны. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ранее, 13 сентября, пресс-служба «Спартака» сообщила, что на болельщиков московского клуба будет выделено 1365 билетов на игру в Италии. Стоимость гостевого билета составит 35 евро.

С кем играет «Спартак» в следующем матче ЛЕ?

«Спартак» проведет матч группы С Лиги Европы с «Наполи» 30 сентября 2021 года.

16 сентября «Наполи» в гостях встретится с «Лестером» в рамках ЛЕ.

В чемпионате Италии «Наполи» занимает третье место после трех туров с 9 очками.

В рейтинге УЕФА-2021/22 «Наполи» располагается на 22-й строчке.

Турнирная таблица группы С Лиги Европы

Группа C И В Н П М О «Наполи» 0 0 0 0 0-0 0 «Лестер» 0 0 0 0 0-0 0 «Спартак» 0 0 0 0 0-0 0 «Легия» 0 0 0 0 0-0 0