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Основная информация по матчу Лиги Европы «Спартак» — «Легия»

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 18:00
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ответы на популярные вопросы о первой игре красно-белых в еврокубках текущего сезона в Москве.
Спартак — Легия
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Когда играет «Спартак» с «Легией»?

15 сентября 2021 года, в среду, «Спартак» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с варшавской «Легией». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Прямая онлайн-трансляция встречи «Спартак» — «Легия» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Она начнется в 16.55 по московскому времени.

Во сколько начинается матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»?

Матч «Спартак» — «Легия» начнется в 17.30 по московскому времени 15 сентября. Для команды из столицы России эта игра станет первой в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Соперники «Спартака» по группе С «Лестер» и «Наполи» проведут свой матч 16 сентября 2021-го в Англии. Начало — в 22.00 (мск).

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Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»

Российская команда готовится к игре с соперниками из Польши в составе из 22 футболистов. «Спартаку» не помогут форвард Георгий Мелкадзе и защитник Павел Маслов. Первый восстанавливается от «стрессового повреждения», а второй в конце августа перенес операцию на ноге.

Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»:

Вратари

  • Александр Максименко

  • Тимур Акмурзин

  • Артем Ребров

Защитники

  • Самуэль Жиго

  • Максимилиано Кофрие

  • Айртон

  • Георгий Джикия

  • Илья Кутепов

  • Андрей Ещенко

  • Илья Гапонов

  • Руслан Литвинов

  • Николай Рассказов

Полузащитники

  • Йоррит Хендрикс

  • Зелимхан Бакаев

  • Александр Ломовицкий

  • Наиль Умяров

  • Михаил Игнатов

  • Роман Зобнин

Нападающие

  • Александр Соболев

  • Эсекиэль Понсе

  • Джордан Ларссон

  • Квинси Промес

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Спартака» в 129,65 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Спартак» занимает 74-е место на данный момент.

&laquo;Спартаку&raquo; и &laquo;Локомотиву&raquo; в&nbsp;Лиге Европы будет очень сложно.На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд

Состав «Легии» на матч группового этапа Лиги Европы со «Спартаком»

Польская команда в составе 29 игроков готовится к матчу с красно-белыми.

Ожидается, что встречу в Москве пропустит полузащитник Бартог Капустка. Он травмировался, когда праздновал гол в ворота «Флоры» (2:1) в июле 2021-го во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Вратари

  • Артур Боруц

  • Цезари Мишта

  • Кацпер Тобиаш

Защитники

  • Матеуш Холовня

  • Матеуш Ветеска

  • Юри Рибейру

  • Маттиас Юханссон

  • Майк Навроцки

  • Йоэль Абу-Ханна

  • Филип Младенович

  • Линси Роуз

  • Артур Енджейчик

Полузащитники

  • Лирим Кастрати

  • Андре Мартинш

  • Игорь Харатин

  • Юрген Чельхака

  • Кацпер Скибицки

  • Жозуэ

  • Кацпер Костож

  • Кацпер Скверчиньски

  • Бартломей Цепеля

  • Бартош Слиш

Нападающие

  • Томаш Пекгарт

  • Махир Эмрели

  • Эрнест Мучи

  • Рафа Лопеш

  • Шимон Влодарчик

  • Лукиньяс

  • Виктор Каминьски

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Легии» в 26,73 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Легия» занимает 132-е место на данный момент.

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Кто капитан «Спартака»?

Капитаном «Спартака» является защитник Георгий Джикия. 27-летний российский футболист играет за красно-белых с 2017 года.

В текущем сезоне Джикия провел 8 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца мая 2024-го с опцией возможного продления на еще один сезон. Трансферная стоимость защитника на сайте Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Джикия является игроком сборной России. На его счету 38 матчей и один забитый мяч. Вместе с национальной командой он сыграл на чемпионате Европы-2020, где сборная не смогла выйти в плей-офф из своей группы.

Вместе со «Спартаком» Джикия становился чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны-2017.

Ранее он выступал за «Амкар», дзержинский «Химик», нальчикский «Спартак» и «Локомотив».

Кто капитан «Легии»?

Защитник Артур Енджейчик является капитаном варшавской «Легии». 33-летний польский футболист играет за команду с 2017-го.

В нынешнем сезоне Енджейчик принял участие в 11 играх за «Легию» и не отметился результативными действиями. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.

На счету Енджейчика 40 матчей за сборную Польши и три гола.

Игрок является шестикратным чемпионом Польши в составе «Легии» (2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) и пятикратным обладателем Кубка Польши (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2017/18).

Енджейчик ранее выступал за «Краснодар» (с 2013-го по 2016-й). Вместе с «быками» он выходил в финал Кубка России-2013/14.

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Кто главный тренер «Спартака»?

Руй Витория является главным тренером «Спартака». 51-летний португальский специалист работает в команде с 21 мая 2021-го.

В текущем сезоне красно-белые под его руководством заработали 10 очков в Тинькофф РПЛ и занимают после 7 туров 9-е место. Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023-го.

В августе «Спартак» уступил «Бенфике» (0:4) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по итогам двух встреч.

Ранее Витория работал в саудовском «Ан-Насре», «Бенфике», «Витории», «Пасуш де Феррейре» и других командах.

На счету Витории 10 титулов, из них 6 он завоевал с «Бенфикой» в период с 2015 — 2019.

Кто главный тренер «Легии»?

Чеслав Михневич занимает пост главного тренера «Легии». 51-летний польский специалист работает в варшавской команде с сентября 2020 года.

В прошлом сезоне «Легия» под его руководством выиграла чемпионат Польши. Команда не смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, но успешно прошла квалификацию в Лигу Европы.

В текущем сезоне после 5 игр «Легия» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши (экстракласса). Контракт Михневича с клубом действует до конца июня 2022-го.

Ранее Михневич тренировал молодежную сборную Польши, «Лех», «Заглембе» и другие команды.

За профессиональную карьеру футболиста ему удалось поиграть за польские «Амику», «Полонию» из Гданьска и другие клубы.

Кто будет судить матч «Спартак» — «Легия»?

Матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» 15 сентября 2021 года будет судить черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.

Его ассистентами станут Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный судья — Милош Бошкович. ВАР — Срджан Йованович (Сербия), АВАР — Далибор Джурджевич (Сербия).

Когда будет следующий матч «Спартака» в ЛЕ?

Следующий матч команды Витории в Лиге Европы пройдет 30 сентября в Неаполе (Италия) на стадионе им. Марадоны. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ранее, 13 сентября, пресс-служба «Спартака» сообщила, что на болельщиков московского клуба будет выделено 1365 билетов на игру в Италии. Стоимость гостевого билета составит 35 евро.

С кем играет «Спартак» в следующем матче ЛЕ?

«Спартак» проведет матч группы С Лиги Европы с «Наполи» 30 сентября 2021 года.

16 сентября «Наполи» в гостях встретится с «Лестером» в рамках ЛЕ.

В чемпионате Италии «Наполи» занимает третье место после трех туров с 9 очками.

В рейтинге УЕФА-2021/22 «Наполи» располагается на 22-й строчке.

Турнирная таблица группы С Лиги Европы

Группа C

И

В

Н

П

М

О

«Наполи»

0

0

0

0

0-0

0

«Лестер»

0

0

0

0

0-0

0

«Спартак»

0

0

0

0

0-0

0

«Легия»

0

0

0

0

0-0

0

Лига Европы: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы групп, фото

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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