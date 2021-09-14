Основная информация по матчу Лиги Европы «Спартак» — «Легия»
- Когда играет «Спартак» с «Легией»?
- Во сколько начинается матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»?
- Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»
- Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»:
- Состав «Легии» на матч группового этапа Лиги Европы со «Спартаком»
- Кто капитан «Спартака»?
- Кто капитан «Легии»?
- Кто главный тренер «Спартака»?
- Кто главный тренер «Легии»?
- Кто будет судить матч «Спартак» — «Легия»?
- С кем играет «Спартак» в следующем матче ЛЕ?
- Турнирная таблица группы С Лиги Европы
Когда играет «Спартак» с «Легией»?
15 сентября 2021 года, в среду, «Спартак» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с варшавской «Легией». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Прямая онлайн-трансляция встречи «Спартак» — «Легия» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча можно будет смотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Она начнется в 16.55 по московскому времени.
Во сколько начинается матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»?
Матч «Спартак» — «Легия» начнется в 17.30 по московскому времени 15 сентября. Для команды из столицы России эта игра станет первой в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Соперники «Спартака» по группе С «Лестер» и «Наполи» проведут свой матч 16 сентября 2021-го в Англии. Начало — в 22.00 (мск).
Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»
Российская команда готовится к игре с соперниками из Польши в составе из 22 футболистов. «Спартаку» не помогут форвард Георгий Мелкадзе и защитник Павел Маслов. Первый восстанавливается от «стрессового повреждения», а второй в конце августа перенес операцию на ноге.
Состав «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы с «Легией»:
Вратари
-
Александр Максименко
-
Тимур Акмурзин
-
Артем Ребров
Защитники
-
Самуэль Жиго
-
Максимилиано Кофрие
-
Айртон
-
Георгий Джикия
-
Илья Кутепов
-
Андрей Ещенко
-
Илья Гапонов
-
Руслан Литвинов
-
Николай Рассказов
Полузащитники
-
Йоррит Хендрикс
-
Зелимхан Бакаев
-
Александр Ломовицкий
-
Наиль Умяров
-
Михаил Игнатов
-
Роман Зобнин
Нападающие
-
Александр Соболев
-
Эсекиэль Понсе
-
Джордан Ларссон
-
Квинси Промес
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков «Спартака» в 129,65 миллиона евро.
В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Спартак» занимает 74-е место на данный момент.
Флэш ??#СпартакХимки pic.twitter.com/8YV8MP66Qi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2021
Состав «Легии» на матч группового этапа Лиги Европы со «Спартаком»
Польская команда в составе 29 игроков готовится к матчу с красно-белыми.
Ожидается, что встречу в Москве пропустит полузащитник Бартог Капустка. Он травмировался, когда праздновал гол в ворота «Флоры» (2:1) в июле 2021-го во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Вратари
-
Артур Боруц
-
Цезари Мишта
-
Кацпер Тобиаш
Защитники
-
Матеуш Холовня
-
Матеуш Ветеска
-
Юри Рибейру
-
Маттиас Юханссон
-
Майк Навроцки
-
Йоэль Абу-Ханна
-
Филип Младенович
-
Линси Роуз
-
Артур Енджейчик
Полузащитники
-
Лирим Кастрати
-
Андре Мартинш
-
Игорь Харатин
-
Юрген Чельхака
-
Кацпер Скибицки
-
Жозуэ
-
Кацпер Костож
-
Кацпер Скверчиньски
-
Бартломей Цепеля
-
Бартош Слиш
Нападающие
-
Томаш Пекгарт
-
Махир Эмрели
-
Эрнест Мучи
-
Рафа Лопеш
-
Шимон Влодарчик
-
Лукиньяс
-
Виктор Каминьски
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Легии» в 26,73 миллиона евро.
В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Легия» занимает 132-е место на данный момент.
? Moskwa— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) September 14, 2021
? @fcsm_eng pic.twitter.com/ofBgMCaPRB
Кто капитан «Спартака»?
Капитаном «Спартака» является защитник Георгий Джикия. 27-летний российский футболист играет за красно-белых с 2017 года.
В текущем сезоне Джикия провел 8 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до конца мая 2024-го с опцией возможного продления на еще один сезон. Трансферная стоимость защитника на сайте Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Джикия является игроком сборной России. На его счету 38 матчей и один забитый мяч. Вместе с национальной командой он сыграл на чемпионате Европы-2020, где сборная не смогла выйти в плей-офф из своей группы.
Вместе со «Спартаком» Джикия становился чемпионом России-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны-2017.
Ранее он выступал за «Амкар», дзержинский «Химик», нальчикский «Спартак» и «Локомотив».
Кто капитан «Легии»?
Защитник Артур Енджейчик является капитаном варшавской «Легии». 33-летний польский футболист играет за команду с 2017-го.
В нынешнем сезоне Енджейчик принял участие в 11 играх за «Легию» и не отметился результативными действиями. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.
На счету Енджейчика 40 матчей за сборную Польши и три гола.
Игрок является шестикратным чемпионом Польши в составе «Легии» (2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) и пятикратным обладателем Кубка Польши (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2017/18).
Енджейчик ранее выступал за «Краснодар» (с 2013-го по 2016-й). Вместе с «быками» он выходил в финал Кубка России-2013/14.
Кто главный тренер «Спартака»?
Руй Витория является главным тренером «Спартака». 51-летний португальский специалист работает в команде с 21 мая 2021-го.
В текущем сезоне красно-белые под его руководством заработали 10 очков в Тинькофф РПЛ и занимают после 7 туров 9-е место. Контракт Витории со «Спартаком» действует до 30 июня 2023-го.
В августе «Спартак» уступил «Бенфике» (0:4) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по итогам двух встреч.
Ранее Витория работал в саудовском «Ан-Насре», «Бенфике», «Витории», «Пасуш де Феррейре» и других командах.
На счету Витории 10 титулов, из них 6 он завоевал с «Бенфикой» в период с 2015 — 2019.
Кто главный тренер «Легии»?
Чеслав Михневич занимает пост главного тренера «Легии». 51-летний польский специалист работает в варшавской команде с сентября 2020 года.
В прошлом сезоне «Легия» под его руководством выиграла чемпионат Польши. Команда не смогла выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, но успешно прошла квалификацию в Лигу Европы.
В текущем сезоне после 5 игр «Легия» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши (экстракласса). Контракт Михневича с клубом действует до конца июня 2022-го.
Ранее Михневич тренировал молодежную сборную Польши, «Лех», «Заглембе» и другие команды.
За профессиональную карьеру футболиста ему удалось поиграть за польские «Амику», «Полонию» из Гданьска и другие клубы.
Кто будет судить матч «Спартак» — «Легия»?
Матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» 15 сентября 2021 года будет судить черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем.
Его ассистентами станут Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный судья — Милош Бошкович. ВАР — Срджан Йованович (Сербия), АВАР — Далибор Джурджевич (Сербия).
Разбирайте победные обои со вчерашнего матча ??#СпартакХимки pic.twitter.com/4SStIL6qPW— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2021
Когда будет следующий матч «Спартака» в ЛЕ?
Следующий матч команды Витории в Лиге Европы пройдет 30 сентября в Неаполе (Италия) на стадионе им. Марадоны. Начало — в 19.45 по московскому времени.
Ранее, 13 сентября, пресс-служба «Спартака» сообщила, что на болельщиков московского клуба будет выделено 1365 билетов на игру в Италии. Стоимость гостевого билета составит 35 евро.
С кем играет «Спартак» в следующем матче ЛЕ?
«Спартак» проведет матч группы С Лиги Европы с «Наполи» 30 сентября 2021 года.
16 сентября «Наполи» в гостях встретится с «Лестером» в рамках ЛЕ.
В чемпионате Италии «Наполи» занимает третье место после трех туров с 9 очками.
В рейтинге УЕФА-2021/22 «Наполи» располагается на 22-й строчке.
Турнирная таблица группы С Лиги Европы
|
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
«Наполи»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
«Лестер»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
«Спартак»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
«Легия»
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
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