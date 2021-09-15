«Спартак» забьет «Легии», «Локомотив» устроит шоу с «Марселем»? Прогнозы на Лигу Европы

У московских клубов непростой старт в еврокубке.

«Спартак» и «Локомотив» начинают выступление на групповом этапе Лиги Европы домашними матчами. Красно-белые 15 сентября сыграют с польской «Легией». Начало в 17.30 по московскому времени. Железнодорожники 16 сентября встретятся с французским «Марселем» — начало в 19.45. Вы можете поставить на эти матчи с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Регламент Лиги Европы

Перед началом этого сезона УЕФА реформировал Лигу Европы. Теперь на групповом этапе играют 32 клуба, а не 48. Они разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие вторые места, играют стыковые матчи с командами, ставшими третьими в Лиге чемпионов. Клубы, занявшие третье место, переходят в Лигу конференций.

Где смотреть трансляции матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Матчи с участием «Спартака» и «Локомотива» будут показаны в прямом эфире на бесплатном федеральном канале «Матч ТВ».

Трансляция игры «Спартак» — «Легия» — в среду, 15 сентября, в 16.55.

Трансляция встречи «Локомотив» — «Марсель» — в четверг, 16 сентября, в 19.30.

Также 16 сентября «Матч ТВ» покажет матч соперников «Спартака» по группе «Лестер» — «Наполи» (21.45).

На канале «Футбол 1» 16 сентября пройдет трансляция игры соперников «Локомотива» по группе «Галатасарай» — «Лацио» (19.35) .

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? Which game are you most looking forward to? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 13, 2021

«Спартак» — «Легия»: прогноз и ставка на матч 15 сентября

«Спартак» в начале сезона лихорадит. Красно-белые занимают 9-е место в таблице РПЛ. В последнем матче команда одержала уверенную победу над «Химками» (3:1).

У «Легии» дела идут еще хуже. Клуб из Варшавы идет только на 16-м месте в чемпионате Польши. «Легия» проиграла два последних матча со счетом 0:1 — «Висле» и «Шленску».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Спартак» фаворитом. Коэффициент на победу команды Руя Витории — 1.86, на «Легию» — 4.40, на ничью — 3.70.

У обеих команд трудности с забитыми голами. Для «Спартака» матч с «Химками» стал первым в сезоне, в котором он забил больше мяча. У «Легии» — четыре гола в пяти турах чемпионата Польши, а две последние встречи завершились сухими поражениями.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2 с боевым коэффициентом 2.70.

«Локомотив» — «Марсель»: прогноз и ставка на матч 16 сентября

«Локомотив» провел впечатляющую трансферную кампанию по меркам РПЛ. «Железнодорожники» подписали молодых перспективных игроков — Марадишвили, Тикнизяна, Бека-Бека, Анджорина, Керка.

«Марсель» сейчас на подъеме. Команду возглавляет Хорхе Сампаоли — один из самых интересных тренеров мира. В составе есть такие ребята, как Димитри Пайет, Дженгиз Юндер, Маттео Гендузи, Аркадиуш Милик.

По количеству талантливой молодежи команды вполне сопоставимы. Как и «Локомотив», «Марсель» еще не проигрывал во внутреннем чемпионате — три победы и ничья.

БЕТСИТИ считает фаворитом французов. Коэффициент на победу «Марселя» — 2.02, на «Локомотив» — 3.40, на ничью — 4.00.

«Марсель» в этом сезоне еще не забивал менее двух голов за матч. В четырех играх — 10 мячей. Пропустили французы пять голов. «Локомотив» обязательно забивал во всех матчах сезона.

Прогноз «СЭ»: предлагаем два варианта. Первый — надежный: обе забьют с коэффициентом 1.74. Второй — более рискованный: победа «Марселя» при тотале голов больше 2,5 с отличным коэффициентом 3.20.

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