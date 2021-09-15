«Спартак» забьет «Легии», «Локомотив» устроит шоу с «Марселем»? Прогнозы на Лигу Европы
«Спартак» и «Локомотив» начинают выступление на групповом этапе Лиги Европы домашними матчами. Красно-белые 15 сентября сыграют с польской «Легией». Начало в 17.30 по московскому времени. Железнодорожники 16 сентября встретятся с французским «Марселем» — начало в 19.45. Вы можете поставить на эти матчи с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Регламент Лиги Европы
Перед началом этого сезона УЕФА реформировал Лигу Европы. Теперь на групповом этапе играют 32 клуба, а не 48. Они разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие вторые места, играют стыковые матчи с командами, ставшими третьими в Лиге чемпионов. Клубы, занявшие третье место, переходят в Лигу конференций.
Где смотреть трансляции матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы
Матчи с участием «Спартака» и «Локомотива» будут показаны в прямом эфире на бесплатном федеральном канале «Матч ТВ».
Трансляция игры «Спартак» — «Легия» — в среду, 15 сентября, в 16.55.
Трансляция встречи «Локомотив» — «Марсель» — в четверг, 16 сентября, в 19.30.
Также 16 сентября «Матч ТВ» покажет матч соперников «Спартака» по группе «Лестер» — «Наполи» (21.45).
На канале «Футбол 1» 16 сентября пройдет трансляция игры соперников «Локомотива» по группе «Галатасарай» — «Лацио» (19.35) .
Matchday 1 ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 13, 2021
? Which game are you most looking forward to? #UEL
«Спартак» — «Легия»: прогноз и ставка на матч 15 сентября
«Спартак» в начале сезона лихорадит. Красно-белые занимают 9-е место в таблице РПЛ. В последнем матче команда одержала уверенную победу над «Химками» (3:1).
У «Легии» дела идут еще хуже. Клуб из Варшавы идет только на 16-м месте в чемпионате Польши. «Легия» проиграла два последних матча со счетом 0:1 — «Висле» и «Шленску».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Спартак» фаворитом. Коэффициент на победу команды Руя Витории — 1.86, на «Легию» — 4.40, на ничью — 3.70.
У обеих команд трудности с забитыми голами. Для «Спартака» матч с «Химками» стал первым в сезоне, в котором он забил больше мяча. У «Легии» — четыре гола в пяти турах чемпионата Польши, а две последние встречи завершились сухими поражениями.
Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2 с боевым коэффициентом 2.70.
Подходим к старту в Лиге Европы в хорошем настроении ?#СпартакЛегия | #UEL pic.twitter.com/OSZg9w9nSa— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 14, 2021
«Локомотив» — «Марсель»: прогноз и ставка на матч 16 сентября
«Локомотив» провел впечатляющую трансферную кампанию по меркам РПЛ. «Железнодорожники» подписали молодых перспективных игроков — Марадишвили, Тикнизяна, Бека-Бека, Анджорина, Керка.
«Марсель» сейчас на подъеме. Команду возглавляет Хорхе Сампаоли — один из самых интересных тренеров мира. В составе есть такие ребята, как Димитри Пайет, Дженгиз Юндер, Маттео Гендузи, Аркадиуш Милик.
По количеству талантливой молодежи команды вполне сопоставимы. Как и «Локомотив», «Марсель» еще не проигрывал во внутреннем чемпионате — три победы и ничья.
БЕТСИТИ считает фаворитом французов. Коэффициент на победу «Марселя» — 2.02, на «Локомотив» — 3.40, на ничью — 4.00.
«Марсель» в этом сезоне еще не забивал менее двух голов за матч. В четырех играх — 10 мячей. Пропустили французы пять голов. «Локомотив» обязательно забивал во всех матчах сезона.
Прогноз «СЭ»: предлагаем два варианта. Первый — надежный: обе забьют с коэффициентом 1.74. Второй — более рискованный: победа «Марселя» при тотале голов больше 2,5 с отличным коэффициентом 3.20.
Начинаем подготовку к #ЛокоОлимпик ? pic.twitter.com/rEGDBkT3jM— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 14, 2021
Считаете так же или хотите сделать другую ставку? Поставьте и получите до 10 000 рублей от БЕТСИТИ прямо сейчас!
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю