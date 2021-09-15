«Легия» сейчас в кризисе. Но это все равно ничего не гарантирует «Спартаку»

Поводы для оптимизма есть, но от прогнозов лучше воздержаться.

Многие сомневаются в вопросе определения фаворита игры «Легия» — «Спартак». По данным сайта Transfermarkt, стоимость составов вообще несопоставима: у «Легии» — 26,7 миллиона евро, «Спартак» — 129,6 миллиона. Разница — почти 103 миллиона.

Но надо понимать, что на поле выходят не цифры, а люди. Поэтому, несмотря на превосходстве в классе, нужно рассматривать состояние соперников, что называется, в моменте.

А прямо сейчас «Легия» идет в зоне вылета в чемпионате Польши, но с ней работает Чеслав Михневич — специалист, который привел клуб к чемпионству сезоном ранее. Именно поэтому «Легия» начала сезон с квалификации Лиги чемпионов, где драматично проиграла загребскому «Динамо» с общим счетом 1:2. Правда, надо сказать, что дома поляки уступили по делу: создали даже меньше соперника, а если говорить про гостевой матч, то он, если выражаться простым языком, прошел в одну калитку (варшавскую), но закончился — 1:1. Так что вылет точно справедливый, хотя и его можно было избежать. Как, кстати, и случилось дальше.

«Легии» жутко повезло в квалификации Лиги Европы, где они оказались дальше и чудом остановили пражскую «Славию». Чехи были объективно сильнее, но раннее удаление в Варшаве сломало их планы, а вот «Легия» своего добилась, завершив двухраундовую битву со счётом 4:3 в свою пользу.

Недавно поляки понесли серьезные потери. Дело в том, что «Селтик» выкупил правого защитника сборной Хорватии Йосипа Юрановича за 3 миллиона евро. Это хороший фланговый футболист с прекрасными атакующими и оборонительными качествами. Имел очень большое влияние на игру команды, особенно с учетом того, что «Легия» использует схему 3-4-3, где вингбеки имеют решающее значение во всех игровых фазах. Кстати, гол Юрановича в ворота «Славии» — восторг.

В общем, игра на два фронта и трансфер ведущего футболиста во многом предопределили провал «Легии» на старте внутреннего чемпионата, но причина не только в этом. В среднем поляки в этом сезоне создают 5,4 голевого момента за матч. Если отбросить аномальную для нынешней «Легии» игру с эстонской «Флорой» (12 голевых моментов), то получится вообще 4,6. Показатель скромный. «Спартак», для сравнения, только в трех матчах из девяти создавал меньше шести моментов, а в пяти встречах созданных моментов было больше восьми. Выходит, «Спартак» стабильно создает больше голевых моментов, чем «Легия».

Персонально у «Легии» выделяется 41-летний голкипер Артур Боруц, который сделал отличную карьеру в Европе и до сих пор востребован в польской лиге, а в матчах еврокубков он вообще становился главной звездой команды. Обращает внимание наличие в составе бывшего защитника «Краснодара» Артура Енджейчика, который, кстати, в команде капитанит.

Если говорить про атакующий потенциал, то атаки «Легии» конструируются на флангах, что логично со схемой 3-4-3, при этом активность в центре возникает при перехватах в результате прессинга или невынужденных потерях мяча соперником.

Основное оружие варшавского клуба — верховые передачи и моменты, возникающие после перехватов. По сезону в среднем «Легия» делает 16 попыток прессинга на матч (7 успешных). У «Спартака» — 14 (те же 7 успешных). Для верховых передач у поляков есть Томаш Пекхарт (196 см), который имеет моменты, но пока ничего не реализует (один гол в сезоне), зато призывается в сборную Чехии и даже ездил на Евро-2020.

Более успешно и опасно для соперников действует бразилец Лукиньяс. Это невысокий (169 см) атакующий полузащитник, который обладает великолепной техникой и обожает внедряться между линиями соперника. Он может быть особенно опасен при спартаковских потерях. В среднем создает 0,6 голевого момента за матч и делает 0,4 ключевой передачи. Этот парень — самый яркий футболист «Легии» прямо сейчас.

Разумеется, «Спартак» на фоне такого соперника точно не выглядит хуже, а последние тенденции заставляют смотреть на предстоящий матч с оптимизмом. Впрочем, это «Спартак», поэтому прогнозов, как всегда, никаких делать нельзя.