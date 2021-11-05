Теперь в плей-офф можно выйти, даже проиграв «Наполи».

После кошмарного второго тайма с «Лестером» в Москве «Спартак» пригнал в Англию «автобус» и вышел на поле с главной миссией: не пропустить. После неудачных попыток сыграть смело и открыто Руй Витория выставил ультраоборонительные 5-3-2: с Игнатовым, без Рассказова и с латералями, которые давно не проводили столько времени на своей половине.

При обороне «Спартак» вжимался в штрафную ввосьмером. И в первом тайме это угробило всю остроту в атаке. Соболев и Промес оставались вдвоем и часто не понимали, что делать: бежать напролом или дожидаться партнеров. Квинси использовал дриблинг, Александр удерживал как мог мячи, но все заканчивалось потерями. Главный плюс этого плана Витории — таким образом он исправил ошибку, которая привела к четырем голам от Даки и к семи от «Зенита».

В Англии Руй отказался от высокой линии обороны, уплотнил опорную зону и лишил скоростных форвардов «Лестера» возможности убегать за спину обороняющимся. Таких провалов, как на «Открытии», не случалось, хотя пушка Сумаре могла все испортить — если бы не крестовина, «Спартаку» пришлось бы раскрываться.

Забив при 26 процентах владения и со всего одним ударом в створ, красно-белые выжали больше, чем максимум. Особенно с учетом того, насколько качественная комбинация привела к голу: кажется, в «Лестере» не поверили ни в гениальный пас Игнатова, ни в топ-завершение Мозеса.

И как же обидно, что при таком раскладе, когда не пришлось отходить от плана А, «Спартак» пропустил со стандарта. Этот розыгрыш в «Лестере» точно готовили до игры. Ключевой момент — рывок Айосе Переса, который до последнего стоял на ближней штанге, но за секунду до подачи ускорился, опередил Соболева и выполнил ассист на Амарти.

— Для нас было очень важно проявить себя именно в обороне: действовать организованно, собранно и перекрыть пути к нашим воротам, — объяснил после финального свистка Витория. — Мы понимали, что моментов будет минимум. Но, развивая атаки, стремились идти вперед. Даже пропустив, не позволяли соперникам забегать за спину. Хотя «Лестер» постоянно атаковал.

Супергерой матча, конечно, Селихов. В мае он впервые за два года вернулся в основу (Максименко не поехал в Тулу из-за дисквалификации), а после победы расплакался прямо на поле. «Как будто в космос слетал», — говорил кипер, говоря об ощущениях от камбэка. Но дальше — снова травма и полгода ожиданий следующего шанса. Который вполне мог испариться с голом «Ростова» за секунду до окончания встречи.

— Хотел подстраховать защитников, потому что передо мной такие задачи ставили перед игрой. Но это, конечно, вратарский гол, — признал тогда вратарь.

Спустя шесть дней Селихов снова вышел в старте (хотя у Руя наверняка был сложный выбор) и выдал роскошный матч: вытаскивал сложные рикошеты из-под перекладины, уверенно снимал весь верх, а в концовке потащил пенальти от Варди.

На вопрос о том, кто из голкиперов появится в следующем матче, Витория дипломатично ответил, что о таких вещах вообще не думает, а решит прямо перед дерби с «Локо». Но, кажется, у Максименко серьезные проблемы — после «Лестера» Селихов точно не сядет в запас.

Осторожность Руя можно понять — коуч просто счастлив, что после «Лестера» приходится подбирать слова, рассуждая о кипере, а не об отставке. Главный парадокс, что все это происходит в Лиге Европы, где у красно-белых убийственная группа и тяжелейший график, но положение гораздо приятнее, чем в РПЛ.

Да, «Спартак» все еще четвертый, а впереди встречи с «Наполи» и «Легией» — но уже есть вариант, при котором выход в плей-офф случится даже в случае поражения в следующем туре от итальянцев. Для этого нужны: победа «Спартака» в Варшаве, победа «Наполи» над «Лестером» и ничья «Лестера» с «Легией».

Учитывая сумасшедшую непредсказуемость «Спартака», я вообще не удивлюсь, если именно этот вариант сработает.