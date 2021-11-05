«Спартаку» нужны годы работы, чтобы играть с интенсивностью «Лестера». Руй Витория о ничьей красно-белых в Лиге Европы

Но португалец верит, что рано или поздно это случится.

Главный тренер «Спартака» после ничьей в Лестере (1:1) в 4-м туре Лиги Европы остался доволен матчем, отметил автора голевого паса Михаила Игнатова и признал, что до интенсивности, с которой играет «Лестер», красно-белых отделяют годы работы.

— Матч получился очень тяжелым, мы играли против сильного соперника, — начал Витория. — Для нас было очень важно проявить себя в обороне. И «Спартак» проявил себя организованной и собранной командой, которая перекрывала все пути к нашим воротам. Мы знали, что моментов сегодня создадим не очень много — в основном мы оборонялись. Но, развивая атаки, стремились идти к воротам соперника. Пропустив, мы не позволяли сопернику забегать за спину и создавать множество моментов. «Лестер» постоянно атаковал, но мы показали хорошую игру в защите, что очень важно.

— Вам больше понравились безумные 3:4 в Москве или такие тяжелые 1:1 в Лестере с 25% владения мячом?

— Конечно, больше понравился сегодняшний матч, ведь мы заработали очко. Для нас очень хорошо, что тут мы сыграли вничью, а не пропустили четыре гола. Мы показали свою стратегию, показали хорошую оборону, да и забить смогли. Мне понравился весь этот матч и первый тайм московской игры с «Лестером».

— Концовку «Спартак» дотягивал на жилах — было тяжело. Не считаете, что если бы в таком режиме проходили все игры в РПЛ, то и в Европе нашим командам было бы намного легче?

— Конечно, сегодня игра была очень интенсивной, а наш сегодняшний соперник привык играть на таких скоростях — для «Лестера» это естественно. Непросто играть с такой динамичной командой. Нужны годы для того, чтобы достичь такой же интенсивности в игре. Но мы будем продолжать работать и, уверен, достигнем ее. У нас очень мало времени на восстановление. Но я уверен, что в воскресенье в дерби с «Локомотивом» будет очень силен соревновательный момент.

— Что с Игнатовым, получившим повреждение?

— Посмотрим. Надеюсь, что он быстро восстановится. Михаил провел сегодня отличный матч.

— Определились ли вы с основным вратарем? Будет ли это отныне Селихов?

— Во-первых, спасибо всем российским журналистам за поздравление с заработанным очком. А то вы все меня поздравляете, а я забыл вас поблагодарить. Что до вратарского вопроса, каждый матч — это новая история. Да, Селихов сыграл два матча подряд. Но я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждой новой игрой. Мы спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах — посмотрим.