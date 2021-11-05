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«Спартак» в плей-офф — это реально? Все расклады Лиги Европы для российского клуба

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 02:30
4 ноября. Лестер. «Лестер» — «Спартак» — 1:1. Болельщики красно-белых. Фото Reuters
4 ноября. Лестер. «Лестер» — «Спартак» — 1:1. Болельщики красно-белых. Фото Reuters
Теги:
Разбираем турнирную ситуацию в группе С.
Лестер — Спартак

После матчей «Легия» — «Наполи» (1:4) и «Лестер» — «Спартак» (1:1) положение команд после 4-го тура в группе С выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

1. Наполи

4

2

1

1

11-6

7

2. Легия

4

2

0

2

3-7

6

3. Лестер

4

1

2

1

7-7

5

4. Спартак

4

1

1

2

7-8

4

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи:
5-й тур: «Спартак» — «Наполи», «Лестер» — «Легия»;
6-й тур: «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».

4&nbsp;ноября. Лестер. &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 51-я минута. Виктор Мозес (справа) открыл счет.. Сумасшедший «Спартак»: семь голов от «Зенита», но четыре очка в Неаполе и Лестере

«Спартак» остается аутсайдером группы, однако спасение Селихова после удара Варди с пенальти превратило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы из очень маленьких во вполне реальные. Самое главное — все зависит от самих москвичей. Например, если красно-белые одержат две победы (а «Наполи» уже обыгрывали, и «Легия» точно по силам), то точно попадут в топ-2. Также команду Руя Витории устроят следующие варианты:

— «Спартак» обыграет «Наполи» и сыграет вничью с «Легией», «Лестер» победит «Легию» и не проиграет «Наполи». Ничья или победа «Легии» на выезде в Англии тоже сохранит шансы, но сильно запутает расклады — их будет слишком много;
— «Спартак» сыграет вничью с «Наполи» и победит «Легию», «Лестер» обыграет «Легию» и не проиграет «Наполи». А если «Лестер сыграет вничью с «Легией», то красно-белые — точно в плей-офф. Если «Лестер» проиграет «Легии», нужна его победа над «Наполи» и придется считать дополнительные показатели — у «Спартака», «Лестера» и «Наполи» окажется по 8 очков (у «Легии» — 9).

Любопытно, что есть невероятный расклад, при котором «Спартак» может выйти в плей-офф Лиги Европы, даже проиграв «Наполи» в следующем туре. Правда, тогда должны сойтись еще три события:

— победа «Спартака» над «Легией»;
— победа «Наполи» над «Лестером»;
— ничья «Лестера» с «Легией».

Также существуют расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе и попадет напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Это случится, если:

— «Спартак» выиграет оба матча, «Легия» не уступит «Лестеру»;
— «Спартак» выиграет оба матча, «Лестер» победит «Легию», но не «Наполи»;
— «Спартак» обыграет «Наполи» и сделает ничью с «Легией», а в двух других матчах тоже не будет выявлен победитель.

Александр Селихов отбивает удар с&nbsp;пенальти от&nbsp;Джейми Варди.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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