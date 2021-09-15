«Спартак» — «Легия»: Бояринцев сделал прогноз на матч Лиги Европы 15 сентября
15:48
Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы красно-белых против польской «Легии».
«Легия» — сильный клуб с хорошими игроками. «Спартаку» точно не будет просто. Игроки красно-белых должны что-то придумывать, чтобы взломать оборону поялков. Например, неожиданные подключения защитников. Очень сложно будет вскрывать защиту. У поляков очень организованная команда. Нужны нестандартные решения. Прогноз? Думаю, будет ничья. «Спартаку» сегодня будет тяжело выиграть", — сказал Бояринцев «СЭ».
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).
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