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Смородская считает, что у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу над «Марселем» в Лиге Европы

10:00
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от стартового матча железнодорожников в матче группового турнира Лиги Европы против «Марселя».

«У «Локомотива» есть все шансы победить. Николич сплотил коллектив, в команде сейчас достойные игроки. Тренер готовит команду под каждую игру, есть определенный набор действий. У Николича каждый игрок знает, что ему делать на поле, знает своих оппонентов. У команды очень хорошие шансы», — сказала Смородская «СЭ».

Встреча «Локомотив» — «Марсель» пройдет 16 сентября на домашнем стадионе российского клуба в Черкизово. Начало в 19.45 по московскому времени.

Локомотив — Марсель

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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