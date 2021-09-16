Смородская считает, что у «Локомотива» есть хорошие шансы на победу над «Марселем» в Лиге Европы

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от стартового матча железнодорожников в матче группового турнира Лиги Европы против «Марселя».

«У «Локомотива» есть все шансы победить. Николич сплотил коллектив, в команде сейчас достойные игроки. Тренер готовит команду под каждую игру, есть определенный набор действий. У Николича каждый игрок знает, что ему делать на поле, знает своих оппонентов. У команды очень хорошие шансы», — сказала Смородская «СЭ».

Встреча «Локомотив» — «Марсель» пройдет 16 сентября на домашнем стадионе российского клуба в Черкизово. Начало — в 19.45 по московскому времени.