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Сегодня, 20:57

«Аталанта» — «Марсель»: Миранчук остался в запасе

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук.
Фото Reuters

«Аталанта» и «Марсель» объявили стартовые составы перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

«Аталанта»: Муссо, Де Роон, Джимсити, Хин, Дзаппакоста, Руджери, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.

«Марсель»: Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Мерлин, Верету, Кондогбиа, Клаусс, Харит, Ндиайе, Обамеянг.

Первая игра во Франции завершилась вничью — 1:1.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей полуфинала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Марсель

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
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«Аталанта» — «Марсель»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

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