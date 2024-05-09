«Аталанта» — «Марсель»: Миранчук остался в запасе
«Аталанта» и «Марсель» объявили стартовые составы перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.
«Аталанта»: Муссо, Де Роон, Джимсити, Хин, Дзаппакоста, Руджери, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман, Скамакка.
«Марсель»: Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Мерлин, Верету, Кондогбиа, Клаусс, Харит, Ндиайе, Обамеянг.
Первая игра во Франции завершилась вничью — 1:1.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей полуфинала Лиги Европы.
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