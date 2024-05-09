Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 20:45

«Байер» — «Рома»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Байер» примет «Рому» в матче 1/2 финала Лиги Европы 9 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Байера» Эсекиэль Паласиос, Джереми Фримпонг и Йонас Хофманн.
Эсекиэль Паласиос, Джереми Фримпонг и Йонас Хофманн (слева направо).
Фото AFP

«Байер» 9 мая в Леверкузене (Германия) дома сыграет с «Ромой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Бай-Арена». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Лиги Европы «Байер» — «Рома» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.45 мск. Самые интересные моменты этой встречи и поединка «Аталанты» с «Марселем» также покажут в онлайн-перекличке по подписке на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция ответных игр 1/2 финала Лиги Европы. В матч-центре будут доступны ключевые события противостояния «Байер» — «Рома».

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Рома» на своем поле уступила «Байеру» со счетом 0:2. В составе команды главного тренера Хаби Алонсо голы забили Флориан Вирц и Роберт Андрих.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
0
Читайте также
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
Первый рабочий день после Дня Победы и празднования 9 мая будет 13 мая
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» — «Рома»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Аталанта» — «Марсель»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости