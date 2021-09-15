Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» рассказал об экспериментах на поле.

«Хороший вопрос. Я отвечал на это уже своими делами. Я не смотрю на возраст игрока, это для меня не важно. Самое главное — это качество. Способен ли он выполнить задачу или нет. Я горжусь, что у меня в команде было много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве».

Также тренер «железнодорожников» высказался о тренировках на Лужниках.

«Мы тренировались на Черкизово 2,5 месяца. Последние 10 дней только здесь работаем. В прошлом сезоне, весной, мы тренировались здесь. Черкизово — это дом для нас. Мы чувствуем себя там, как дома, нам нравится находится там. Внутри очень горячая атмосфера. Мне лично больше нравится маленький стадион с атмосферой, чем большая чаша».

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится завтра, 16 сентября, в Москве. Начало встречи — в 19.45 мск.