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Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

03:15
9 декабря. «Легия» — «Спартак» — 0:1. Александр Селихов отразил пенальти на последних секундах. Фото Reuters
9 декабря. «Легия» — «Спартак» — 0:1. Александр Селихов отразил пенальти на последних секундах. Фото Reuters
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На почетное звание претендует вратарь «Спартака» Александр Селихов. В матче с «Легией» (1:0) он отразил пенальти на последних секундах и вывел красно-белых в плей-офф с первого места.

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют Мислав Оршич («Динамо Зг»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад») и Эльиф Эльмас («Наполи»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»