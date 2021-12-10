Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
03:15
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На почетное звание претендует вратарь «Спартака» Александр Селихов. В матче с «Легией» (1:0) он отразил пенальти на последних секундах и вывел красно-белых в плей-офф с первого места.
Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют Мислав Оршич («Динамо Зг»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад») и Эльиф Эльмас («Наполи»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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