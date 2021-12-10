Худяков назвал самых опасных игроков в составе «Марселя»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре Лиги Европы отметил силу соперника.

«Марсель» — очень сильная команда, они хорошо контролируют мяч. Тяжело было забрать мяч и держать его у себя. Кто самый опасный в составе соперника? Пайет, наверное. И Гендузи.

Все ребята старались, бегали, отдавали все силы, но этого не хватило. Мы будем стараться, будем больше работать и придем к победам", — цитирует пресс-служба УЕФА Худякова.