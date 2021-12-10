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Актер Петров поддержал Виторию после победы «Спартака» над «Легией»

03:07
Радость спартаковцев после гола Зелимхана Бакаева. Фото Reuters
Радость спартаковцев после гола Зелимхана Бакаева. Фото Reuters
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Известный российский актер Александр Петров рад выходу «Спартака» в плей-офф Лиги Европы. Красно-белые переиграли «Легию» (1:0) и стали первыми в группе.

«Боже Спартак. Селихов! Храни! Мы в Евро-весне! Не надо менять Виторию! Он крут! Шеф, не надо! Он уже свой!» — написал Петров в Instagram.

Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»