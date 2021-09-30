Дубль Промеса помог «Спартаку» победить «Наполи» в Лиге Европы

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.

Дубль в составе победителей сделал Квинси Промес. Также отличился Михаил Игнатов. Неаполитанцы открыли счет на первой минуте после удара Эльифа Эльмаса, а в концовке игры еще один мяч забил Виктор Осимен.

Обе команды завершали матч вдесятером. На 29-й минуте у хозяев был удален Мариу Руй. Максимилиано Кофрие получил красную карточку на 82-й минуте.

«Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе С. У «Наполи» одно очко и третья позиция. Лидирует «Легия» — шесть очков.

Лига Европы

Группа С

2-й тур

«Наполи» (Италия) — «Спартак» (Россия) — 2:3 (1:0)

Голы: Эльмас, 1 (1:0). Промес, 55 (1:1). Игнатов, 80 (1:2). Промес, 90 (1:3). Осимен, 90+4 (2:3).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Замбо Ангисса, 47), Эльмас (Унас, 83), Руис, Инсинье (Малькюи, 41), Петанья (Осимен, 46), Политано (Лосано, 74).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов (Игнатов, 74), Айртон, Кофрие, Мозес, Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45+1).

Предупреждения: Понсе, 43. Литвинов, 45+1. Соболев, 45+8. Ди Лоренцо, 45+8. Кофрие, 66. Кулибали, 66. Айртон, 77. Руис, 78. Манолас, 85. Максименко, 89. Умяров, 90+10.

Удаления: Мариу Руй, 29. Кофрие, 82.

Судьи: Кружляк. Позор, Ханцко (все — Словакия).

ВАР: Данкерт (Германия). Блом (Нидерланды).

30 сентября. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».