Лига Европы: «Наполи» — «Спартак», «Лацио» — «Локо» и другие матчи
Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи в Италии: «Спартак» встретится с «Наполи», а «Локомотив» — против «Лацио».
«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет против «Реал Сосьедада».
Группа С
«Наполи» — «Спартак» (19.45 мск)
Онлайн-трансляция «СЭ» — по ссылке
«Легия» — «Лестер» (19.45)
Группа Е
«Лацио» — «Локомотив» (22.00)
Онлайн-трансляция «СЭ» — по ссылке
«Марсель» — «Галатасарай» (22.00)
Группа А
«Спарта» — «Рейнджерс» (19.45)
«Лион» — «Бреннбю» (19.45)
Группа В
«Реал Сосьедад» — «Монако» (19.45)
«Штурм» — «ПСВ» (19.45)
Группа D
«Антверпен» — «Айнтрахт» (19.45)
«Фенербахче» — «Олимпиакос» (19.45)
Группа F
«Лудогорец» — «Црвена Звезда» (22.00)
«Брага» — «Мидтьюлланн» (22.00)
Группа G
«Селтик» — «Байер» (22.00)
«Ференцварош» — «Бетис» (22.00)
Группа Н
«Генк» — «Динамо» З (22.00)
«Вест Хэм» — «Рапид» (22.00)
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