В четверг, 30 сентября, состоятся матчи группового раунда Лиги Европы.

Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи в Италии: «Спартак» встретится с «Наполи», а «Локомотив» — против «Лацио».

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет против «Реал Сосьедада».

Группа С

«Наполи» — «Спартак» (19.45 мск)

Онлайн-трансляция «СЭ» — по ссылке

«Легия» — «Лестер» (19.45)

Группа Е

«Лацио» — «Локомотив» (22.00)

Онлайн-трансляция «СЭ» — по ссылке

«Марсель» — «Галатасарай» (22.00)

Группа А

«Спарта» — «Рейнджерс» (19.45)

«Лион» — «Бреннбю» (19.45)

Группа В

«Реал Сосьедад» — «Монако» (19.45)

«Штурм» — «ПСВ» (19.45)

Группа D

«Антверпен» — «Айнтрахт» (19.45)

«Фенербахче» — «Олимпиакос» (19.45)

Группа F

«Лудогорец» — «Црвена Звезда» (22.00)

«Брага» — «Мидтьюлланн» (22.00)

Группа G

«Селтик» — «Байер» (22.00)

«Ференцварош» — «Бетис» (22.00)

Группа Н

«Генк» — «Динамо» З (22.00)

«Вест Хэм» — «Рапид» (22.00)

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