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Лига Европы: «Наполи» — «Спартак», «Лацио» — «Локо» и другие матчи

08:30
«Локомотив» в гостях сыграет против «Лацио» в Лиге Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» в гостях сыграет против «Лацио» в Лиге Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 30 сентября, состоятся матчи группового раунда Лиги Европы.

Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи в Италии: «Спартак» встретится с «Наполи», а «Локомотив» — против «Лацио».

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет против «Реал Сосьедада».

Группа С

«Наполи» — «Спартак» (19.45 мск)
Онлайн-трансляция «СЭ» — по ссылке

Наполи — Спартак

«Легия» — «Лестер» (19.45)

Легия — Лестер

Группа Е

«Лацио» — «Локомотив» (22.00)
Онлайн-трансляция «СЭ» — по ссылке

Лацио — Локомотив

«Марсель» — «Галатасарай» (22.00)

Марсель — Галатасарай

Группа А

«Спарта» — «Рейнджерс» (19.45)

Спарта П — Рейнджерс

«Лион» — «Бреннбю» (19.45)

Лион — Бреннбю

Группа В

«Реал Сосьедад» — «Монако» (19.45)

Реал Сосьедад — Монако

«Штурм» — «ПСВ» (19.45)

Штурм — ПСВ

Группа D

«Антверпен» — «Айнтрахт» (19.45)

Антверпен — Айнтрахт Ф

«Фенербахче» — «Олимпиакос» (19.45)

Фенербахче — Олимпиакос П

Группа F

«Лудогорец» — «Црвена Звезда» (22.00)

Лудогорец — Црвена Звезда

«Брага» — «Мидтьюлланн» (22.00)

Брага — Мидтьюлланн

Группа G

«Селтик» — «Байер» (22.00)

Селтик — Байер

«Ференцварош» — «Бетис» (22.00)

Ференцварош — Бетис

Группа Н

«Генк» — «Динамо» З (22.00)

Генк — Динамо З

«Вест Хэм» — «Рапид» (22.00)

Вест Хэм — Рапид В

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»