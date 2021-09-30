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«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы

21:50
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак». Квинси Промес с мячом. Фото AFP
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак». Квинси Промес с мячом. Фото AFP
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30 сентября в Неаполе «Наполи» проиграл «Спартаку» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

1-я минута: гол Эльифа Эльмаса

55-я минута: первый гол Квинси Промеса

80-я минута: гол Михаила Игнатова

90-я минута: второй гол Промеса

(видео гола появится позже)

90+2-я минута: гол Виктора Осимена

(видео гола появится позже)

Наполи — Спартак

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»