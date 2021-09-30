«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
30 сентября в Неаполе «Наполи» проиграл «Спартаку» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
1-я минута: гол Эльифа Эльмаса
«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021
Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки ? pic.twitter.com/9C0IWBleKF
55-я минута: первый гол Квинси Промеса
Очень важный гол сделал Промес ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021
Мозес выкатил на Квинси, который мощно пробил в угол — не без помощи рикошета ?
1:1, и «Спартак» может увезти ничью из Неаполя ? pic.twitter.com/xTQ6pZL8ue
80-я минута: гол Михаила Игнатова
Видео второго мяча. Игнатов заставил орать фанатов «Спартака» ???— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021
Михаил поймал пас от быстроногого Айртона и покатил в ворота. Есть первый гол для 21-летнего парня в еврокубках ?? pic.twitter.com/3SLOtnYWOA
90-я минута: второй гол Промеса
(видео гола появится позже)
90+2-я минута: гол Виктора Осимена
(видео гола появится позже)
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