Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал, за кого будет болеть в матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

«Очень рад, что смог снова побывать на стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, мы увидим красивый футбол. Будет для меня очень сложно, потому что я выступал и за «Спартак», и за «Легию». У меня остались хорошие воспоминания о Москве и о Варшаве. Буду переживать за две команды и болеть за красивый футбол», — приводит слова Ковалевски Twitter красно-белых.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск).