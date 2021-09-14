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Ковалевски рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» — «Легия»

17:04
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал, за кого будет болеть в матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

«Очень рад, что смог снова побывать на стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, мы увидим красивый футбол. Будет для меня очень сложно, потому что я выступал и за «Спартак», и за «Легию». У меня остались хорошие воспоминания о Москве и о Варшаве. Буду переживать за две команды и болеть за красивый футбол», — приводит слова Ковалевски Twitter красно-белых.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене». Начало игры — в 17.30 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

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