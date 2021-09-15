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Станислав Магкеев: «Локомотив» настраивается победить «Марсель» в Лиге Европы»

11:00
Станислав Магкеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Магкеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о настрое на матч группового турнира Лиги Европы против «Марселя».

«Сейчас будем готовиться к «Марселю». Понятное дело, команда играющая, давно выступает в Лиге Европы. Но мы настраиваемся на победу. Давят ли на нас неудачи российских команд в Европе? Нет, у нас все нормально. Мы настраиваемся победить «Марсель», — сказал Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Владимиром Пушкаревым.

«Локомотив» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы с «Марселем» 16 сентября на домашнем стадионе российского клуба в Черкизово. Начало в 19.45 мск.

Локомотив - Марсель

 

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