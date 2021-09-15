Станислав Магкеев: «Локомотив» настраивается победить «Марсель» в Лиге Европы»
11:00
Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о настрое на матч группового турнира Лиги Европы против «Марселя».
«Сейчас будем готовиться к «Марселю». Понятное дело, команда играющая, давно выступает в Лиге Европы. Но мы настраиваемся на победу. Давят ли на нас неудачи российских команд в Европе? Нет, у нас все нормально. Мы настраиваемся победить «Марсель», — сказал Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Владимиром Пушкаревым.
«Локомотив» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы с «Марселем» 16 сентября на домашнем стадионе российского клуба в Черкизово. Начало — в 19.45 мск.
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