Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал о задачах команды в Лиге Европы
17:00
Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал о задачах, которые стоят перед командой в Лиге Европы.
«У нас нет конкретной задачи на Лигу Европы. Не ставим себе и цель по результату на завтрашний матч. Главное — сыграть как можно лучше. В «Спартаке» появилось много молодых футболистов, которых я видел в Екатеринбурге на матче молодежных сборных. Наша задача — просто хорошо сыграть. А результат — вопрос открытый. Некоторые считают, что у нашей команды кризис, но мы его преодолеем. С каждым матчем хотим улучшать нашу игру.
Рассчитываю, что завтра у меня будет широкий выбор по составу. Были небольшие проблемы у некоторых игроков, но надеюсь, что все будет нормально", — отметил тренер.
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