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Колосков — о жеребьевке ЛЕ: «Если «Спартак» внутри наведет порядок, то и шансы пройти дальше будут»

17:02
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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.

«Есть шансы или нет, все будет зависеть от «Спартака». С этими командами спокойно можно играть. У «Спартака» очень сильные футболисты, которые могли бы в чемпионате России бороться за призовые места постоянно, потому что уровень их мастерства очень высокий. Сейчас творится бардак внутри команды, не поймешь, кто чем руководит. Если «Спартак» наведет порядок, командная игра стабилизируется, все действия будут направлены на результат, то у тогда будут хорошие шансы пройти дальше», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Соперниками «Спартака» в группе стали: «Наполи», «Лестер» и «Легия».

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»