Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Колосков: «По сегодняшнему состоянию шансы «Локомотива» в ЛЕ выше, чем у «Спартака»

17:15
Теги:

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы.

«Локомотиву» попались тяжелые команды. С моей точки зрения, это хорошая команда, потому что у них четко поставленная и узнаваемая игра, которая основана на базе высокого исполнительского мастерства. Также у команды хорошая игровая дисциплина, футболисты техничные, хороший волевой настрой. У меня нет оснований полагать, что «Локомотив» может изменить своим принципам. Считаю, что у команды хорошие шансы пройти дальше, если она сохранит свою игру и футболистов. Конечно, по сегодняшнему состоянию шансы «Локомотива» выше, чем у «Спартака». У железнодорожников игра поставлена, а у «Спартака» ее нет", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» попал в группу к «Лацио», «Марселю» и «Галатасараю».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Роскошный подарок от Франции. Наши волейболистки получили выгодную сетку в плей-офф ЧЕ
«Урал» — «Ростов»: онлайн трансляция матча РПЛ
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 27 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»