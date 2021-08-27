Колосков: «По сегодняшнему состоянию шансы «Локомотива» в ЛЕ выше, чем у «Спартака»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы.

«Локомотиву» попались тяжелые команды. С моей точки зрения, это хорошая команда, потому что у них четко поставленная и узнаваемая игра, которая основана на базе высокого исполнительского мастерства. Также у команды хорошая игровая дисциплина, футболисты техничные, хороший волевой настрой. У меня нет оснований полагать, что «Локомотив» может изменить своим принципам. Считаю, что у команды хорошие шансы пройти дальше, если она сохранит свою игру и футболистов. Конечно, по сегодняшнему состоянию шансы «Локомотива» выше, чем у «Спартака». У железнодорожников игра поставлена, а у «Спартака» ее нет", — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» попал в группу к «Лацио», «Марселю» и «Галатасараю».