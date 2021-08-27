Тренер «Легии» оценил противостояние со «Спартаком» в Лиге Европы

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для польского клуба.

«Фантастическая для нас жеребьевка: посоперничаем с моим любимым тренером Бренданом Роджерсом из «Лестера». Мы сыграем против «Спартака», и каждый болельщик «Легии» помнит тот триллер в Москве, что был несколько лет назад, когда «Легия» прошла дальше. В марте я побывал на матче «Наполи» — «Барселона». Сидел на трибуне этого стадиона, мечтая однажды вывести на его поле свою команду. И вот мечта сбылась», — цитирует Михневича официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Легия» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Спартаком».